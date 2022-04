Dolsa assegura que membres del quart no estan d'acord amb el protocol d'entesa del Casamanya

OrdinoEl conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha afirmat aquest dijous, que hi hauria persones de dins el quart que estarien posant en dubte l'acord que es va signar amb el Govern i el comú per l'hotel Casamanya. Tal com ha indicat Dolsa, aquests membres del quart estarien en desacord, no tant pel fons del protocol d'entesa, sinó per la forma. "Segons el meu criteri, una junta no hauria d'haver pres aquesta decisió" i s'hauria d'haver decidit en una reunió de poble amb tots els membres del quart, ha dit. A més, ha assegurat que molta gent posa en dubte la fiabilitat de l'acord, remarcant que part del malestar és perquè "s'ha donat l'hotel Casamanya sense cap contraprestació". Per aquest motiu, tal com ha avançat el conseller, alguns membres del quart estarien preparant accions com podria ser la impugnació de l'acord.

En la mateixa línia, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha confessat que "he sentit gent que no està contenta amb el protocol" però ha reiterat que ha estat una decisió del quart i aquesta situació "l'han de parlar entre ells". Tot i així, ha afegit que entén que "ho van decidir per majoria o consensuadament". A més, ha comentat que després de signar el protocol d'entesa, començaran a treballar en el conveni. Per la seva part, la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, ha exposat que la gent del quart celebra que s'hagi pogut arribar a un acord i ha defensat que les formes "en tot moment han estat transparents", afegint que celebra que un ministeri s'instal·li a l'hotel així com dependències pel mateix quart.

D'altra banda, un dels punts que ha generat més discussió durant la sessió de consell d'aquest dijous ha estat l'aprovació d'un crèdit extraordinari a la comissió de Manteniment, Serveis i Circulació. En aquest sentit, Mortés ha explicat que fins ara els vehicles destinats a manteniment i al departament d'aigües es compraven i que ara volen passar a un model d'arrendament per alleugerir la inversió de manteniment i serveis. "Fins ara es compraven amb inversions i deixàvem de fer altres inversions per la parròquia", ha indicat el cònsol, qui ha comentat que aquest crèdit extraordinari és per poder treure el concurs i veure les ofertes. "En el moment que tinguem les propostes, veurem si hi ha un diferencial important", ha declarat. En aquest punt, Dolsa s'ha mostrat molt crític en el fet de llogar els vehicles i ha defensat que és un mètode que funciona molt bé a les entitats privades, però que considera que no és oportú per una entitat pública, ja que els interessos per part de les entitats bancàries als comuns són diferents.

Per aquest motiu, Dolsa ha sol·licitat el plec per poder veure les condicions. "No em crec que cap entitat privada de finançament posi uns interessos inferiors als que el comú té avui en dia en qualsevol entitat bancària" assegurant que surt més a compte buscar finançament en aquestes entitats per comprar cotxes. Concretament, el crèdit extraordinari que s'ha aprovat és d'uns 75.000 euros. Sobre aquest apartat, des del comú han exposat que el manteniment dels vehicles era elevat i que busquen una altra fórmula per gastar els diners. En aquesta línia, Tudó ha comentat que segurament a nivell econòmic a curt termini surt més car llogar, però a llarg termini "la intenció és que surti més econòmic".

Durant la sessió també s'ha aprovat una modificació dels sistemes de compensació i de flexibilització horària del comú. La cònsol menor, Eva Choy, ha informat que s'ha volgut compensar aquells treballadors que porten més de 30 anys al comú amb una compensació única de 93,12 euros. Tudó ha celebrat aquesta iniciativa, però li sembla que la quantitat no és suficient. Finalment, aquest dijous també s'ha aprovat una modificació de l'import corresponent al percentatge de cessió econòmica prevista al POUP, que fa referència a l'actualització de l'IPC.