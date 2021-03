Encamp aprova els comptes del 2020 amb un dèficit de gairebé 3,2 milions d’euros

EncampEl comú d'Encamp ha aprovat els comptes anuals del 2020 per poder-los enviar l'1 d'abril al Tribunal de Comptes amb els vots a favor de la majoria més Agrupament Encampadà i l'abstenció de PS + Independents. El resultat pressupostari d'aquest any anterior a la parròquia encampadana és negatiu amb un dèficit de 3.197.264,33 euros. En aquest sentit, la cònsol major, Laura Mas, ha recordat que aquest pressupost es va haver d'adaptar per la situació de la pandèmia i que, tot i així, "estem satisfets que per haver tirat endavant més de 7,4 milions d'euros d'inversió". De fet, ha indicat que des d'un primer moment van saber que les prioritats del comú passaven per ajudar al teixit empresarial i als ciutadans per preservar els llocs de treball i per reactivar l'economia a partir de projectes. Per aquest motiu es van aplicar les bonificacions del 30% de l'impost de radicació i a la taxa d'higiene o "vam fer un nou reglament de prestacions socials", ha indicat Mas.

Així, durant el 2020 les despeses van superar els 29,3 milions d'euros i els ingressos es van situar en gairebé 26,2 milions d'euros. Pel que fa a les despeses, des de la majoria s'ha volgut destacar els més de 7,4 milions destinats a inversions, que tot i ser un 28% inferior al destinat l'any 2019, consideren que és una xifra molt destacada. D'altra banda, els ingressos també s'han vist minvats per la pandèmia, i el capítol més afectat ha estat el de les taxes amb uns 1,18 milions menys. Dins d'aquest apartat s'emmarca la recaptació dels aparcaments, la facturació de les escoles bressol i els centres esportius o les sancions de circulació, entre d'altres, que s'han vist reduïdes per la pandèmia. A més, durant l'exposició del pressupost, des de la majoria s'ha indicat que els ingressos corrents s'han equilibrat amb les despeses gràcies a les transferències del Govern. Concretament, dels més de 8,8 milions de les transferències del Govern, un 71,6% s'ha destinat a les partides d'ingressos de capital per a inversions i un 28,4% a ingressos corrents.

En conclusió, l'interventor general, Jordi Martínez, ha exposat durant la sessió de consell celebrada aquest vespre que el dèficit d'aquest 2020 ve determinat per la forta execució d'inversions i les despeses relacionades amb l'execució de mesures per pal·liar els efectes negatius per la Covid-19. Tot i així, el resultat financer o patrimonial del comú tan sols presenta un dèficit de poc més de 395.000 euros, i l'endeutament del comú d'Encamp se situa en 13 milions d'euros. Sobre aquests comptes, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha mostrat el seu acord, i tot i reconèixer que el dèficit és una mica més elevat del que s'esperaven, considera que és "important tirar endavant inversions per les empreses del país" i que no s'hagi d'acomiadar a ningú.

Per contra, des del PS + Independents s'han volgut abstenir perquè consideren que ha estat un any amb moltes dificultats sobrevingudes per la pandèmia i també perquè és el primer any dels membres de la majoria al capdavant de la corporació. Tanmateix, el seu conseller, David Rios, s'ha mostrat crític i preocupat per la situació que es pugui desenvolupar aquest 2021 perquè enguany només s'han executat 7 milions del total de 14 que hi havia pressupostats per a inversions i s'ha generat dèficit. "L'any 2021 tenim un pressupost molt desajustat amb un nivell d'esperança d'ingressos que no es produiran", ha manifestat Rios. En resposta, Mas ha emfasitzat que pel 2020 també estava planificat demanar un dèficit de 5 milions, que al final no s'ha demanat.

Per altra banda, durant la sessió s'ha aprovat incorporar els romanents del pressupost del 2020 al del 2021, que s'eleven a 6 milions d'euros, com també la renegociació de pòlisses de crèdit per un import global de 7 milions, on bàsicament, s'ha baixat el tipus d'interès del 3 a l'1,75%. A més, Mas també ha volgut comentar que en les juntes de Govern s'han aprovat la convocatòria d'un concurs públic per les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa amb una estimació d'1,7 milions d'euros. "Seguim amb el pla d'embelliment del Pas", ha explicat, afegint que en els propers dies faran una reunió amb els veïns i propietaris afectats per mostrar el projecte i planificar l'execució. Finalment, des del comú d'Encamp també s'han aprovat uns vals de compra per fomentar el comerç de proximitat anomenats 'Vals encampadans'. La destinació del comú en aquest projecte és de 30.000 euros i tots els comerços de la parròquia s'hi podran adherir. A més, la cònsol ha avançat que cada unitat familiar censada a la parròquia rebrà un val de 15 euros per bescanviar a qualsevol botiga adherida al projecte.

Aeroport de Grau Roig

Durant la sessió, l'oposició del PS ha entrat un seguit de preguntes referents a l'aeroport de Grau Roig, ja que consideren que és un projecte que afecta la parròquia de forma important tant a nivell ambiental com econòmic pel fet d'estar al costat d'una concessió de pistes d'esquí, que són el motor econòmic de la parròquia. En aquest sentit, han demanat l'opinió a la majoria, qui els ha indicat que de moment no tenen els elements suficients per poder prendre una decisió. "En el moment que el Govern tingui tot els informes i si els podem tenir", podrem saber si estem a favor o en contra, ha declarat la cònsol major.

En la mateixa línia, Vidal també ha indicat que no ha pogut veure cap estudi i que està a l'espera dels informes de medi ambient per poder-se posicionar. A més, des de la majoria han manifestat que el Govern s'hauria de pronunciar abans dels comuns sobre si el projecte és viable o no.