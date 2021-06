Encamp treballa per definir el conurs per a la Prada de Moles

EncampEl comú d'Encamp treballa en el concurs que s'hauria de convocar per dur a terme les obres a Prada de Moles necessàries perquè l'FC Andorra hi pugui jugar seguint els requisits de la federació espanyola de futbol. Tal com han explicat els cònsols, aquest treball és encara embrionari, ja que cal definir el plec de bases i "com es pot articular". Així, el cònsol menor, Joan Miquel Rascagnères, ha explicat que caldrà veure si es podrà fer una adequació de les actuals instal·lacions o un nou estadi i també si hi ha "algú que assumeixi la construcció i l'explotació". És a dir, ha concretat que caldrà definir la part jurídica, econòmica i tècnica abans no es tregui aquest concurs.

És per aquest motiu, i veient que les millores necessàries no poden estar enllestides quan arrenqui la lliga que el comú d'Encamp ha demanat la col·laboració del Govern per trobar una solució que podria passar perquè l'equip jugués a Andorra la Vella, tal com ha explicat la cònsol major, Laura Mas. Mas també ha volgut incidir en el fet que "no hi ha res tancat i s'està negociant". A més, ha manifestat, a preguntes del conseller del PS+I Enric Riba, que el "punt comú" dels diferents programes electorals és la voluntat que l'FC Andorra es quedi a Encamp. En el mateix sentit, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha destacat que sent Encamp vila europea de l'esport no es pot "deixar que l'FC Andorra marrxi".

Riba ha lamentat que s'hagin hagut d'assabentar pels mitjans de comunicació de la necessitat de fer aquestes obres i ha afegit que la "inquietud" que tenen és que si el club marxa a jugar a Andorra la Vella "els hem de tornar a fer pujar a jugar a Encamp". Al seu torn, el seu company de files, David Rios ha destacat que també els neguiteja com podran afectar aquestes obres altres usuaris de Prada de Moles i en aquest sentit ha recordat que "hi ha una base molt important i no sabem on s'hauran d'encabir".

Tant Mas com Rascagnères, han incidit en el fet que si no havien informat els consellers de la minoria és perquè "encara no hi ha res" concret al voltant de les obres que cal fer i han incidit que els requisits que demana la federació espanyola, com unes grades per a 4.000 persones, gespa natural o més il·luminació és pública.

Durant la sessió de consell de comú també s'ha posat sobre la taula les dificultats que està tenint el comú d'Encamp per cobrir certs edictes per a llocs de treball. Ha estat a preguntes de la consellera d'Agrupament Encampadà, que volia saber per què s'havia fet una adjudicació a una empresa perquè dugui a terme un assessorament en aquest sentit. Mas ha explicat que s'ha fet una contractació directa després d'haver fet una demanda de preus i que s'ha contractat l'empresa més barata. Ha incidit, però, que tenen una certa pressa per resoldre aquest tema perquè creuen que "alguna cosa passa" perquè no es cobreixin els concursos i ha incidit que calen "decisions". La cònsol ha reconegut que "segurament els salaris són baixos i no adequats al mercat" i ha detallat que el problema també rau que quan una persona entra a treballar al comú se situa al 80% de la graella salarial. Volen saber com pot créixer el personal, com s'està en l'àmbit salarial i com ser "competitius".

D'altra banda, el comú d'Encamp ha aprovat aquest dijous les noves condicions per a la contractació de les pòlisses de crèdit que queden fixades a l'Euribor + 1,60%, després de les negociacions amb Andorra Banking per part dels representants de la reunió de cònsols, que en aquest cas eren la cònsol major d'Encamp i el menor de Canillo. Mas ha destacat que això suposa un benefici per al comú, ja que si calgués executar el 100% d'aquestes pòlisses hi hauria una rebaixa en les despeses financeres de 70.000 euros. A més, s'ha mostrat especialment satisfeta amb el resultat de la negociació perquè ha recordat que es partia de l'Euríbor + el 3%. Els consellers del PS+I s'han abstingut, ja que tal com ha manifestat Rios "tenint en compte les circumstàncies actuals s'hauria d'haver negociat més a la baixa veient els interessos bancaris" actuals. La cònsol major li ha respost que les negociacions havien estat "molt dures" i que Rios parteix d'una "visió d'un privat" però que ha estat una "negociació molt bona que tots els comuns han acceptat". La cònsol també ha titllat d'"incoherent" el posicionament dels consellers socialdemòcrates, ja que en l'anterior votació per a la rebaixa dels interessos al 0,75% hi van votar a favor i Rios li ha respost que "s'ha de respectar l'opinió de la resta de forces" i ha reiterat que consideren que s'hagués pogut aconseguir una rebaixa major. Al seu torn. La consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha celebrat que s'hagi aconseguit aquesta rebaixa.

D'altra banda, el comú ha aprovat per assentiment els preus públics per a l'obertura aquest estiu dels ginys Pioners i coll dels Isards al Pas de la Casa. La cònsol major ha explicat que el comú vol "seguir impulsant el turisme familiar i de natura" i que dins el consell econòmic i social del Pas de la Casa es va posar sobre la taula la possibilitat d'obrir aquests dos ginys per apropar els visitants al llac de les Abelletes. Després de les negociacions del comú amb Saetde, s'ha aconseguit aquesta obertura a través d'un contracte de 25.000 euros que el comú satisfarà. A canvi, cobrarà 5 euros per als adults i tres per als infants per fer servir aquests dos ginys durant els mesos de juliol i agost. Mas ha recordat que la intenció és "fer més atractiva l'oferta del Pas" i ha recordat altres propostes com els mercats setmanals.

El comú també ha adjudicat el concurs per al manteniment de les instal·lacions comunals per un import anual de 119.530 euros per als pròxims quatre anys per al manteniment de quinze edificis comunals. Mas ha recordat que la corporació està apostant per l'eficiència energètica i que aquest manteniment entra dins aquest objectiu.

També s'ha decidit una moratòria de sis mesos mentre es duu a terme un reglament que reguli la instal·lació de parcs fotovoltaics a la parròquia. D'aquesta manera es vol evitar que es puguin fer aquestes instal·lacions "en terrenys d'alt valor paisatgístic".

A l'últim, cal destacar que els consellers de PS+I han votat en contra, i Vidal s'ha abstingut, en la votació de les activitats culturals programades per a aquest any. Rios ha destacat que sempre han "valorat la programació cultural ja que ha estat un èxit" però consideren que el comú no hauria de pagar 8.000 euros per un espectacle de Martita de Graná ja que consideren que "s'adiu més a l'oferta que pugui fer un programador privat". Ha manifestat que "no tenen res en contra" d'aquesta persona però que els espectacles del comú han d'aportar "un plus" que en aquest cas no veuen. Han donat suport, però, a la resta d'espectacles. Al seu torn, Vidal s'ha abstingut quant a aquest espectacle i ha demanat que hi hagi més activitat per a infants de 8 a 12 anys. Mas ha manifestat que cal preservar la "diversitat" i que hi ha coses que agraden els ciutadans. A més ha destacat que sembla que té molt de públic.