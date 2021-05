Espot considera que no cal alarmar-se per la contractació del despatx jurídic al voltant de la llei d'actius digitals

Sant Julià de Lòria"Crec que no ens hem d'alarmar per una situació que és absolutament normal". Amb aquestes paraules, el cap de Govern, Xavier Espot, ha restat importància a la contractació del despatx d'advocats Cases & Lacambra per a fer treballs d'assessorament al voltant de la proposició de llei dels actius digitals. Espot s'ha remès a les explicacions que va donar el passat dimecres el ministre de Finances, Eric Jover, qui va explicar que en cap cas es redactarien esmenes sinó que es faria un treball previ per si després els consellers consideren oportú incorporar-lo a la tasca legislativa.

Així, Espot ha destacat que és "absolutament normal que les institucions col·laborin entre elles" i ha comentat que el Govern ha donat suport als grups parlamentaris en "la redacció o en les esmenes de proposicions de llei i viceversa". De fet, ha explicat que abans d'entrar qualsevol projecte de llei, els grups parlamentaris també col·laboren amb l'executiu a l'hora de perfeccionar els textos.

A més, Espot ha indicat que més enllà de les formes, "el que ens hauria de preocupar és la llei", que permetrà apalancar la diversificació econòmica del país o obrir nous sectors. Alhora, "hem de ser conscients que hi ha molts riscos inherents" i per tant, "volem que sigui una llei adaptada a la normativa en matèria de lluita contra el blanqueig de capital". Així, des de l'executiu consideren que aquest és el punt important de la llei, i "ens hauríem de fixar tots molt més en el fons i no tant en la forma", ha indicat. Finalment, el cap de Govern, ha declarat que si les formes no es van respectar suficientment bé, intentaran "reconduir-ho de tal manera que aquest petit entrebanc formal" deixi de ser-ho.