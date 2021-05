Jover reconeix un "error" de redactat al BOPA en la contractació del despatx d'advocats per assessorar sobre la llei d'actius digitals

Andorra la VellaEl Govern ha contractat el despatx d'advocats Cases & Lacambra per un import de 75.240 euros perquè es pugui comptar “amb una opinió tècnica argumentada” al voltant de la proposició de llei dels actius digitals. D’aquesta manera, tal com ha aclarit el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, a preguntes dels periodistes, tot i que en el redactat de l’adjudicació que surt publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) consti que es tracta d’uns treballs d’assessorament “en la redacció de les esmenes” es tracta d’un “error” ja que “no es redacten esmenes sinó que el que es farà serà un treball previ” per si els consellers creuen “oportú” incorporar-lo a la feina legislativa que puguin fer en comissió. En aquest sentit, Jover ha manifestat que quan l’executiu va emetre el criteri sobre aquesta llei, que va ser favorable, ja va deixar oberta la porta a què es fes aquest treball tècnic tenint en compte “la complexitat” de la temàtica i que no es podia fer amb els equips interns ni del Govern ni de l’AFA o la Uifand.

En aquest sentit, Jover ha manifestat que en aquest “procés de reflexió” també participaran l’AFA i la Uifand i ha destacat que amb aquest encàrrec el Govern “no està anant més enllà de les seves competències” ni està finançant una tasca que correspondria fer als grups sinó que el que es pretén és “generar una opinió tècnica” per si els grups parlamentaris la volen tenir en compte. D’aquesta manera, ha defensat que es vol “aportar un valor afegit” que s’ha considerat que des de les estructures del Govern i des dels organismes de control financer no es pot donar. En aquest sentit, ha incidit que en el criteri emès pel Govern ja es comprometien a fer aquesta feina i que, per tant, donen compliment a allò compromès. Cal recordar que precisament aquesta adjudicació ha estat objecte d'una pregunta del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents.