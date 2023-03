Espot declara que l'objectiu del partit ha de ser la majoria absoluta

Andorra la Vella“Aspirem a la majoria absoluta com no pot ser d’una altra manera”. Amb aquestes paraules ha donat el tret de sortida a la campanya electoral el candidat de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units pel Progrés + Independents, Xavier Espot, que ha defensat que la candidatura que ell encapçala és que la que està millor preparada per fer front als reptes que el país ha d’encarar en els pròxims anys i entre els quals ha detallat l’encaix a la Unió Europea, la crisi energètica, la millora del poder adquisitiu dels ciutadans i la problemàtica de l’habitatge. Espot ha manifestat que com qualsevol partit que aspira a governar ho volen fer amb majoria absoluta per tenir un major “marge de llibertat” per poder aplicar el seu programa electoral, unes propostes que ha definit com les millors per “garantir la prosperitat econòmica i social” dels ciutadans. Malgrat això, ha destacat que els reptes que el país té per endavant fan necessaris consensos i que per tant no descarta que puguin tornar a governar, si guanyen les eleccions, en coalició com ho ha fet aquests quatre anys anteriors.

En aquest sentit, l’enganxada de cartells de Demòcrates ha estat una clara escenificació d’aquesta unió de forces, ja que en un mateix espai han coincidit amb la resta de formacions amb les quals han governat aquests quatre anys. De fet, el candidat demòcrata ha defensat que el govern de coalició ha servit per “enriquir l’acció parlamentària i de govern” i també perquè s’hagi estat “més autocrítics, plurals i diversos” i s’ha demanat: “per què renunciar” a aquesta opció malgrat s’aconsegueixi la majoria absoluta? Així, ha afegit que tot i que aspiren a aconseguir-la, tenen “la mà estesa” i no s’“exclourà” ningú ja que s’ha mostrat convençut que el futur d’Andorra passa per “grans consensos” per fer front “als reptes de futur”.

Espot ha destacat que encaren aquesta campanya electoral amb “il·lusió i optimisme” especialment després de les enquestes electorals que els donen com a guanyadors i ha defensat que la proposta de DA és “realista, fonamentada i rigorosa” i que aspiren a transmetre la “confiança” que els ciutadans necessiten i més en un moment de dificultat com l’actual. “Som l’opció que dona més garanties”, ha conclòs.

També ha posat en relleu que Demòcrates són la força amb major implantació territorial, que han presentat candidatures a totes les parròquies i que les veu “clarament guanyadores”.

I una de les parròquies que aspiren a recuperar és la d’Andorra la Vella que van perdre fa quatre anys per dotze vots en un “context electoral més complex” per l’aliança del Partit Socialdemòcrata i Liberals, ha recordat. S’ha mostrat convençut, però, que ara amb Conxita Marsol al capdavant de la llista es pot aconseguir la victòria ja que l’avala el fet que es pot “presentar amb el cap ben alt i amb un balanç extraordinari” després de set anys al capdavant del comú d’Andorra la Vella i n’ha destacat el seu “ímpetu, força, convicció i honestedat”. A més ha subratllat que es tracta d’una candidatura “molt complementària”.

En el mateix sentit s’ha manifestat Marsol, que ha destacat que siguin candidats que venen de “sectors diferents”, la qual cosa els fa ser “complementaris”. La cap de llista a la territorial d’Andorra la Vella ha manifestat que encara la campanya amb “il·lusió i força” i espera que els ciutadans li facin ara confiança per tirar endavant projectes de país.

Quant al fet que conflueixin amb Liberals, ha manifestat que això no ha de suposar cap problema ja que al Consell General cadascú passarà a integrar el seu propi grup parlamentari i que ara el més important és “guanyar”.