Espot, disgustat amb els 'youtubers' que diuen que venen a residir per la baixa fiscalitat

BarcelonaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha estat el conferenciat convidat aquest dimarts pel Cercle d'Economia de Barcelona, on ha repassat l'actualitat del país en clau econòmica. Durant el torn de preguntes, la moderadora li ha preguntat “què li sembla que els 'youtubers' estiguin explicant que marxen d'Espanya i se'n van a viure a Andorra per la baixa fiscalitat?”. Espot ha respost: “Què vol que li digui... si em demana la meva opinió personal, si m'agrada que ho manifestin... doncs crec que ho podrien explicar d'una millor manera. Penso que al final estem davant d'una anècdota. Les problemàtiques en matèria fiscal i financera que coneixen països com Espanya o França no se solucionen posant traves a quatre 'youtubers' que venen a viure a Andorra, perquè no tenen un impacte significatiu, des d'aquest punt de vista”.

Com ha fet en altres ocasions des que va saltar la polèmica, Espot ha insistit que “Andorra vol persones que decideixin venir a viure al país a llarg termini”. I pel què fa als 'youtubers', el cap de Govern ha explicat que “aquestes persones no tenen un impacte significatiu des d'aquest punt de vista, el que vol Andorra no és només gent que vol venir a viure de forma efectiva, i em consta que els 'youtubers' ho fan, sinó una aposta pel nostre país a llarg termini. Si només es tracta de competitivitat fiscal, això té poc recorregut”, ha dit.

Andorra continuarà sent un país turístic i comercial amb una plaça financera distingida l'endemà de la pandèmia. Així ho ha expressat, el cap de Govern en la conferència sota el títol 'Andorra i el món: l'endemà de la pandèmia'. En aquest sentit, ha explicat que un cop se superi la pandèmia de la Covid-19, el Principat es trobarà amb un deute de fins al 46% del Producte Interior Brut (PIB), el qual es podrà assumir gràcies als darrers set anys de superàvit i d'equilibri pressupostari. Per tant, ha remarcat que la bona feina feta en els darrers anys farà que no hi hagi la necessitat d'incrementar els impostos. Mantenir una tributació baixa "és sostenible en la mesura que aquest dèficit no sigui persistent", i després del viscut a l'estiu, "es pot tornar a la normalitat", ha comentat Espot.