Espot diu que la Cimera Iberoamericana és l'acte "de més calat internacional" que mai ha celebrat Andorra

SoldeuEl cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern serà "l'esdeveniment de més calat en l'àmbit internacional i multilateral que haurà celebrat el nostre país". Amb aquestes paraules, Espot ha volgut deixar clar la importància d'aquest acte per a Andorra, ja que "hem demostrat que som capaços de fer-ho" igual o millor que molts països amb més recursos i això "dona una imatge o una reputació del nostre país que és difícil comprar amb campanyes de publicitat". El president de la CEA, Gerard Cadena, juntament amb Espot han presentat, aquest divendres, l'agenda i els protocols tant de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern com de la XXIII Trobada Empresarial Iberoamericana que se celebrarà els dos dies previs a la cimera.

De fet, Espot ha reconegut que Andorra era desconeguda a l'espai iberoamericà, i ha remarcat la importància de donar-se a conèixer en aquests indrets, ja que alguns són "països amb un potencial de creixement de futur que no es pot menysprear" i que tenen una gran "capacitat d'inversió estrangera i de fer venir turistes al nostre país". A banda, la presència d'Andorra des del 2004 en aquests 22 països que formen la cimera, també hi és per "solidaritat", ha indicat el cap de l'executiu, afegint que han de contribuir a portar els seu gra de sorra per ajudar a millorar la vida dels ciutadans que no "han tingut tanta sort com nosaltres i si des de la Secretaria Pro Tempore podem a ajudar a aquests països, també estem fent un gran favor a la humanitat".

En aquest sentit, el dimarts 20 d'abril al migdia arribaran dels caps d'Estat i de govern dels quatre països que hi assistiran de forma presencial a banda d'Andorra, com són Espanya, Portugal, Guatemala i la República Dominicana, els quals seran rebuts amb honors. A continuació a les 15 hores s'iniciarà la Trobada Empresarial on hi haurà un conservatori dels caps d'Estat i de govern, i per a després conclouré la trobada fent el traspàs a la República Dominicana. El mateix dimarts a la tarda, es durà a terme un acte paral·lel a la cimera en el qual participaran el president del govern espanyol, el primer ministre de Portugal i virtualment també el president de Costa Rica i Xile amb l'objectiu de treballar un nou tractat internacional que "permeti enfortir la capacitat de preparació i resposta nacional, regional i mundial davant futures pandèmies". A més, ha anunciat que en aquest esdeveniment semipresencial també hi haurà la presència virtual del copríncep francès, Emmanuel Macron, com a president de la república francesa, ja que França és un país observador i "pot participar en esdeveniments paral·lels". Ja de cara al vespre es donarà inici a la cimera amb la cerimònia d'inauguració amb uns parlaments dels representants dels coprínceps i del cap de Govern per a posterior fer el sopar i l'espectacle inaugural.

De cara a dimecres, Espot ha comentat que es duran a terme reunions bilaterals. Concretament, Andorra en tindrà una amb president del govern espanyol i el rei d'Espanya, una altra amb el president i el primer ministre de Portugal i finalment també una amb el president de Guatemala i la República Dominicana. El cap de l'executiu ha avançat que en aquestes reunions amb Portugal i Espanya tractaran aspectes claus de la gestió de la pandèmia a nivell mundial, de l'acord d'associació que estan tenint amb la UE o de matèria fiscal. Al migdia, Espot oferirà un dinar oficial a la Borda del Pi, a la carretera de Montaup pels caps d'Estat i de govern desplaçats a Andorra i paral·lelament al restaurant Sol i Neu hi haurà un dinar oficial amb els ministres d'Afers Exteriors d'aquestes delegacions desplaçades al Principat. Arran del brot d'aquest ministeri i amb el positiu de la ministra, Maria Ubach, per part d'Andorra hi assistirà un altre ministre, ha indicat Espot, assegurant que tots els actes de la cimera continuen endavant, i l'únic canvi que hi haurà serà que la intervenció de la ministra Ubach al plenari serà de forma virtual.

A partir de les 16 hores del dimecres s'iniciarà aquest plenari de la cimera que finalitzarà amb el traspàs de la Secretaria Pro Tempore a la República Dominicana i amb una roda de premsa a les 21 hores que oferirà Espot, juntament amb el president de la República Dominicana i la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

Durant aquests dos anys de treball que finalitzen amb aquesta cimera, Espot ha volgut recordar les 21 reunions preparatòries, les 13 reunions ministerials i les 6 reunions amb empresaris especialistes i societats civils que s'han celebrat, fent especial èmfasi a la reunió ministerial de Medi Ambient que "s'ha celebrat després de deu anys d'interrupció".

Pel que fa a la cobertura periodística, en total hi haurà 70 mitjans presencials de 13 països diferents i més de 100 periodistes de forma telemàtica de 26 països diferents.

Mesures Covid

D'altra banda, durant la presentació de l'agenda, Espot ha recordat que els assistents de forma presencial han de presentar una PCR o TMA negativa en les 48 hores anteriors i ha afegit que es farà un test ràpid d'antígens per tots els actes dels tres dies. A banda, també serà obligatori l'ús de mascareta FFP2 o de tipus quirúrgica, i que en tot moment hi haurà circuits marcats per evitar encreuaments amb la distància de seguretat corresponent i amb ventilació dels espais. En la mateixa línia, aquestes mesures sanitàries també se seguiran per la Trobada Empresarial que tindrà lloc el 19 i 20 d'abril, amb l'únic canvi que la PCR o TMA negativa pot ser de fins a 72 hores.

Trobada Empresarial

Per la XXIII Trobada Empresarial ja hi ha unes 330 inscripcions de forma presencial i més de 1.000 de forma telemàtica. Cadena ha comentat que l'assistència a cada una les taules rodones o dels panels serà limitada a 50 persones aproximadament.

De fet, la trobada es podrà seguir a través d'una plataforma televisiva que emetrà en directe els dos dies tots els actes i també es podrà visualitzar a la carta. Cadena ha comentat que en aquesta plataforma col·locaran "vídeos de promoció d'Andorra". Els idiomes de la trobada seran l'espanyol i el portuguès i "gràcies a una col·laboració amb l'ONCE hem posat a punt un dispositiu perquè ho pugui seguir algú que tingui alguna discapacitat visual o auditiva".

Cadena també ha assegurat que en cada un dels panels hi haurà algun participant andorrà per poder demostrar "que a Andorra tenim empreses punteres" en els àmbits d'innovació i sostenibilitat. Per part de l'executiu, a banda del cap de Govern, també hi participaran la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó; la ministra de Turisme, Verònica Canals; i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.