Els ministres iberoamericans d'afers exteriors destaquen la rellevància de l'accés equitatiu a les vacunes

Andorra la VellaEls ministres de Relacions Exteriors d'Andorra, Argentina, Bolívia, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú, Portugal i Veneçuela, així com els viceministres d'Exteriors del Brasil, Hondures, Paraguai i Uruguai, s’han reunit aquest dijous de forma telemàtica per tancar acords sobre els documents finals que s'elevaran als mandataris durant la 27a Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de govern que se celebrarà a Andorra el pròxim 21 d'abril.

Els ministres i viceministres han subratllat la importància del multilateralisme, el consens i la cooperació iberoamericana per fer front a la pandèmia, destacant la rellevància de l'accés equitatiu a les vacunes i d’un finançament internacional ràpid i flexible, amb mecanismes que responguin a les necessitats especifiques dels països.

Durant la trobada s’ha consensuat una declaració i el compromís sobre Innovació per al Desenvolupament Sostenible, i s’ha debatut sobre els 15 comunicats especials que articulen solucions concretes per a la recuperació de la regió dels efectes de la pandèmia de la Covid-19 en els àmbits sanitari, social, econòmic.

En els documents, que seran difosos en concloure la Cimera després de ser aprovats pels mandataris, s'advoca per l'accés universal a les vacunes contra la Covid-19; es planteja reformar, de manera urgent, els instruments de finançament perquè els països més afectats per la pandèmia rebin una ajuda més ràpida i flexible, i es presenta un fons de garanties recíproques per reactivar el sector cultural.

Així mateix, s'impulsa la posada en marxa d’un programa de prevenció i eradicació de la violència de gènere, i es reforça el compromís de la regió amb la innovació per al desenvolupament sostenible.

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha destacat que la declaració reflecteix la posició política d'Iberoamèrica al voltant de la recuperació econòmica, l'accés equitatiu a les vacunes, la incorporació de la dimensió mediambiental, la situació de les persones més vulnerables, en particular de les dones, i la construcció de societats més inclusives. A més, ho ha assenyalat com "un document transversal de la Conferència que situa la innovació com a element essencial per a la consecució el desenvolupament sostenible".

De la seva banda, la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha afirmat que "si durant el 2020 ens va unir el problema, el 2021 ens ha d'unir la solució. Estem obligats a aprendre per ressorgir més forts, més responsables, més solidaris i més respectuosos amb nosaltres mateixos, amb els nostres conciutadans i amb el nostre entorn vital. Arribem a aquesta Cimera amb els deures fets".

La trobada de ministres d’Afers Exteriors d'aquest dijous ha estat precedida per la IV Reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació de la regió, on es van aprovar quatre nous programes de cooperació iberoamericana: l’impuls d’una iniciativa per prevenir i eradicar la violència de gènere, un pla per eradicar la transmissió maternoinfantil de la malaltia de Chagas, un programa per a la protecció de les llengües indígenes i un altre per promoure el paper de la ciutadania en la consecució del desenvolupament sostenible.

Finalment, la Conferència Iberoamericana proposa la creació d'un Observatori Epidemiològic Iberoamericà.

La 27a Cimera Iberoamericana, amb el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte de l'coronavirus', és considerada una cita històrica: serà la primera ocasió en què els 22 caps d'estat i de govern de la regió es reuneixin des que va començar la pandèmia per tal de consensuar la materialització d’una agenda de recuperació.