Espot i Grynspan destaquen el paper de la Cimera Iberoamericana com a fòrum de diàleg sobre la recuperació de la pandèmia

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dilluns una reunió bilateral amb la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, al seu despatx de l’edifici administratiu del Govern. La trobada s’emmarca en la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern, que Andorra acull fins al 21 d’abril.

Durant la reunió, Espot i Grynspan han analitzat els temes que es tractaran durant la cimera i que convergeixen en el lema escollit per a aquesta edició: 'Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030-Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. Així doncs, tal com han destacat ambdós, es tracta d’una Cimera Iberoamericana amb una dimensió transversal (innovació) i tres vinculades a la sostenibilitat (la mediambiental, l’econòmica i la social). La pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 ha afegit un nou eix al lema, el sanitari.

En aquest sentit, el cap de Govern i la secretària general Iberoamericana han compartit la importància de la cimera que acull el Principat pel seu paper com a fòrum de diàleg dels mandataris iberoamericans al voltant de la recuperació de la pandèmia de la Covid-19 en la regió. De fet, Espot i Grynpsan han ressaltat la gran representació dels països iberoamericans en la reunió plenària de mandataris del 21 d’abril, que actualment compta amb la confirmació de la participació de dinou líders d’alt nivell de manera presencial i telemàtica.

Precisament, en la reunió, Espot i Grynpsan també han posat en relleu la feina feta per Andorra en la presidència de la Conferència Iberoamericana al llarg dels darrers 29 mesos, mitjançant la Secretaria Pro Tempore (SPT). Un temps en què s’han celebrat 21 reunions preparatòries; 13 reunions ministerials amb la participació dels 22 països iberoamericans, així com sis trobades amb especialistes empresaris i societat civil. Unes reunions sectorials que van cloure amb un seguit de declaracions finals que s’elevaran a la plenària del 21 d’abril.

La XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern se celebra a Andorra entre el 19 i el 21 d’abril. L’agenda inclou la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, que té lloc el 19 i 20 d’abril al Centre de congressos d’Andorra la Vella, i els actes dels caps d’Estat i de govern a Soldeu, que s’estendran entre la tarda del 20 d’abril i el 21 d’abril.