Espot insta tots els electors a exèrcir el seu dret

Escaldes-EngordanyEl candidat dels demòcrates, Xavier Espot, ha votat al Prat Gran d'Escaldes. Acompanyat de part de la seva família, Espot ha rebut abraçades, felicitacions i fins i tot peticions de fer-se fotografies mentre feia els 45 minuts llargs de cua. "No tinc dades, però tot augura a una gran participació. I d'això es tracta, d'una festa democràtica. Al final, les decisions que prenem avui tenen una gran importància" ha comentat, tot afegint que "la campanya mantinguda entre els diferents candidats ha estat constructiva i en clau positiva i s'han evidenciat els diferents models de país". Espot ha volgut defugir de qualsevol polèmica i ha desitjat que la campanya de desprestigi feta des de l'exterior "no hagi tingut cap influència ni en positiu ni en negatiu". El líder taronja creu que "ens hem explicat bé i encarnem la millor opció". També ha votat a la parròquia la número 3 del PS SDP +, Susanna Vela, que ha comentat que "hem copsat durant aquests dies de campanya que hi ha cert cansament i desencís en les polítiques fetes fins ara i que podria donar-se el moment de fer un canvi". En aquest sentit, ha afegit que "crec que hem fet una bona feina i que hi ha opcions de poder-ho aconseguir".