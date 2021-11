Espot reitera que l'informe sobre l'avortament no és "la solució definitiva"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat aquest dijous que l'informe sobre l'avortament que es va encarregar la passada legislatura "no és el Sant Grial" ni "la solució definitiva" a la qüestió de la interrupció voluntària de l'embaràs. També ha incidit en el fet que "no hi havia cap voluntat d'ocultar-lo" però que tampoc hi havia cap motiu per fer-ne publicitat. Espot també ha concretat, a preguntes del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que els tres complements d'informe, que sí que va encarregar ell, eren al voltant de la responsabilitat penal que podrien tenir els treballadors del servei d'atenció integral a la dona si donaven informació sobre centres a l'estranger on es practiquen avortaments; si es donava informació concreta sobre la interrupció voluntària i en tercer lloc si es podia donar un ajut econòmic ocasional a una dona amb dificultats econòmiques després d'haver pagat un avortament.

Davant els dubtes plantejats per López sobre la legalitat de la comanda, Espot ha remarcat que si no ho hagués estat no hi hauria hagut un informe favorable de la intervenció general. I ha aclarit que no és estrany que es faci un encàrrec i "després passar-ho per a l'adjudicació del Govern, no és irregular és una pràctica habitual". El cap de Govern ha incidit, en la línia de les declaracions que havia fet una setmana enrere davant els mitjans de comunicació, que l'informe es va encomanar, al seu entendre, per tenir un element més "al tomb de la problemàtica" de l'avortament i ha subratllat que no deixa de ser un document més, però que la qüestió de la interrupció voluntària de l'embaràs és "molt complexa" i cal tenir en compte no només el vessant constitucional sinó també l'institucional i que "per molt que l'informe apunti una solució no és una sentència del Constitucional".

Quant al fet que els serveis dels coprínceps no haguessin estat informats, una qüestió que López ha qüestionat, ha respost que no es va fer de la mateixa manera que no es va informar el Consell General, ja que es considera que és "un informe més" i ha tornat a incidir en el fet que l'ha sorprès que s'hagi fet "una bola de neu", una "polèmica creada artificialment", al voltant d'aquesta qüestió. "Se n'ha fet un gra massa", ha afirmat i també ha negat cap mena d'incongruència per part de l'executiu, tal com l'acusava López, ja que ha destacat que ell només n'ha parlat amb els mitjans en una ocasió.

Quant al fet de qui va encomanar inicialment l'informe, el cap de l'executiu ha manifestat que ho desconeixia, però que és "un fet irrellevant". "Faci'm responsable a mi i jo ho assumeixo", ha conclòs i ha recordat que els complements sí que els va encarregar ell i que van tenir un cost de 3.000 euros. Ha informat, també que l'informe el van fer Manuel Pujadas i Tomás Gui Mori.

Habitatge

D'altra banda, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha posat en relleu que el sistema d'indicadors d'habitatge ja està "acabat" i que ara es troba en "període de proves", ja que s'han detectat "algunes falles" de seguretat que cal resoldre. A preguntes del conseller socialdemòcrata Carles Sánchez el titular d'Habitatge ha subratllat que aquest sistema facilitarà informació en sis àmbits com són les necessitats residencials, el parc d'habitatge, el sòl en construcció, el mercat d'habitatge, les dificultats d'accés i les polítiques d'habitatge i ha incidit en la necessitat de poder tenir dades, precisament, per dissenyar les accions escaients. A més, ha remarcat que cadascun d'aquests àmbits se subdivideixen en molts altres que poden donar molta informació. Ha afegit que aquesta informació es tindrà de forma agregada i que el sistema d'indicadors serà públic. També ha rebutjat un índex en què es doni informació "edifici per edifici", ja que ha subratllat que en les ciutats on s'ha implementat ha "desincentivat" la creació de nous habitatge. I quan el president suplent de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Joan Carles Camp, ha manifestat que moltes d'aquestes dades el Govern les ha de tenir tant el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, com el cap de Govern, Xavier Espot, han manifestat que hi ha molts comuns que no les donen i en aquest sentit el cap de Govern ha reiterat que l'habitatge és "una problemàtica de país, transversal" i que, per tant "no tot depèn del Govern".

Funció pública

D'altra banda, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha respost les preguntes sobre la llei de la funció pública plantejades per la consellera socialdemòcrata Susanna Vela, tenint en compte que fins a mitjans d'aquest any ha estat l'encarregada de la cartera. Ha destacat que la comissió de personal ja ha acabat el treball sobre aquest text, que s'ha treballat també amb els actors principals i s'ha compartit amb els consellers generals, i que dimecres el Govern avaluarà "quines aportacions es tenen en compte" i, per tant, el text podrà ser entrat a tràmit parlamentari en "pocs dies". Pallarés no ha volgut entrar al detall de tots els canvis que es poden fer al redactat inicial, però ha recordat que, per exemple, es recupera la condició de funcionaris i treballadors públics interins i que es resolen certs dubtes sobre la mobilitat interna. I quan López li ha demanat al cap de Govern com valora que s'hagi estat dos anys per donar compliment a una sentència del Tribunal Constitucional que declarava nuls alguns articles, Espot li ha respost que "no hi ha hagut cap incompliment" perquè la sentència del Constitucional, quan és ferma, suposa que l'article "desapareix" i per tant "no hi ha hagut cap incompliment ni manca de respecte institucional".