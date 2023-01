Espot respondrà a preguntes dels ciutadans el 24 de gener

Andorra la VellaEl Govern ha acordat la convocatòria per a la celebració d'una audiència ciutadana en la qual el cap de Govern, Xavier Espot, respondrà a aquelles qüestions que siguin d'interès general en matèria d'habitatge i poder adquisitiu. La trobada, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), es durà a terme el dimarts 24 de gener a partir de les 21.30 hores.

En aquesta audiència, els ciutadans podran plantejar qualsevol tema en relació amb les actuacions i les competències del Govern en matèria d'habitatge i poder adquisitiu, i hauran de formular de forma anticipada les seves preguntes, peticions o propostes, per sol·licitud, mitjançant l'apartat d'audiència ciutadana de la plataforma www.visc.ad.

No s'admetran les propostes que siguin irrespectuoses, que continguin insults o siguin formulades per representants d'altres grups polítics amb finalitats electorals i de publicitat. Així, les persones participants hauran d'identificar-se i fer constar si actuen en nom propi o intervenen de manera col·lectiva, i hauran de formular la petició de forma clara i succinta perquè pugui ser admesa.

Les persones interessades a participar-hi, però, hauran de complir les condicions establertes en les bases de la convocatòria, que també es poden consultar en la mateixa adreça web.

L'esdeveniment tindrà una durada estimada d'una hora. Les preguntes es respondran per temes i, si escau, de manera agrupada. Així mateix, les preguntes que no es puguin respondre per manca de temps en la sessió es respondran per escrit i es publicaran a la plataforma digital www.visc.ad. A més a més, la trobada serà retransmesa per RTVA i pels mitjans de comunicació telemàtics, així com pel canal de Youtube del Govern.

Les sol·licituds mitjançant el formulari hauran d'estar degudament omplertes per poder donar-hi compliment, respectant la llei de protecció de dades vigent, i el termini de presentació començarà aquest 16 de gener i s'allargarà fins al proper dia 22.