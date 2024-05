Espot es troba a la Comissió Europea amb els màxims responsables de l’Acord

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, s’ha desplaçat aquest dimarts a Brussel·les per reunir-se amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, i amb el ministre d’Afers Exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari. La trobada s’ha celebrat pocs dies després que finalitzessin els treballs de revisió tècnica i jurídica del projecte d’Acord d’associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea, i amb l’objectiu, precisament de simbolitzar aquest final d’etapa i l’inici de la fase d’anàlisi del text per part dels Estats. Aquest fet ha suposat la publicació de la versió en anglès de l’acord. “Un treball essencial per garantir la coherència i la futura interpretació de l’entesa”, ha destacat el cap de Govern durant al roda de premsa conjunta que s’ha ofert des de la Comissió Europea.

Ara s’iniciarà la traducció del text a les llengües oficials de la UE, per part de la Unió Europea, i al català, per part d’Andorra. “La reunió política d’avui ens permet posar a disposició de tota la ciutadania el contingut de l’acord”, ha destacat Xavier Espot, qui ha apuntat que un cop estigui enllestida la traducció al català s’intensificaran encara més els actes de comunicació i d’explicació del text amb l’objectiu de que la població andorrana tingui elements de cara a la consulta ciutadana prevista l’any vinent.

En relació amb el projecte d’Acord, el cap de Govern ha emfatitzat que permetrà “reforçar el posicionament d’Andorra a nivell internacional, atorgant als nacionals i empreses nous drets i oportunitats vinculats a la participació al mercat interior”. Amb l’aposta per l’apropament a Europa, Espot també ha ressaltat que el Govern ha mostrat la voluntat “d’estrènyer els llaços amb la UE” i s’ha mostrat convençut que l’Acord permet als estats de petita dimensió territorial desenvolupar un paper actiu, com a estat associat, en la construcció europea.

En aquesta mateixa línia també s’ha expressat el vicepresident executiu Maroš Šefčovič qui ha reiterat que l’acord assolit és un dels més ambiciosos que la UE ha concedit a països associats.