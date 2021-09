Espot valora que l'acord entre Ensisa i EMAP "és una bona notícia"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que la creació d'una nova societat que empara EMAP, Ensisa i Crèdit Andorrà, és "una molt bona notícia per a EMAP i la Massana en el seu conjunt", tenint en compte les dificultats econòmiques que viu la parròquia pel "llast d'EMAP", i també ha manifestat que és "molt positiu per a Ensisa" ja que podrà augmentar la seva projecció. Espot ha defensat que aquesta associació de les dues estacions i, en un futur, una possible integració a Grandvalira serà "bo per al país" perquè es podrà tenir una oferta "unificada i harmònica", la qual cosa ha de facilitar la interlocució i també que s'evitin duplicitats.

"La integració reforça Andorra, el sector turístic i el país", ha manifestat el cap de Govern en el marc del seu discurs en l'acte de presentació de l'informe econòmic de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. "És una notícia que ens ha d'alegrar a tots", ha emfasitzat Espot que ha manifestat que la fusió suposa una "embranzida per a EMAP i el comú de la Massana espectacular" ja que ha recordat que les inversions a l'estació estaven ara molt limitades per la situació econòmica de la parròquia. Així, ha recordat que el sector de la neu precisa d'inversions "molt costoses" ja que hi ha una "competència ferotge a escala internacional" i també en l'àmbit nacional.

Espot ha defensat que també es reforça Grandvalira amb aquest acord si finalment EMAP acaba integrant-la perquè es crearan sinergies positives i a més el país guanyarà una oferta unificada i un treball conjunt de totes les parts.

Mortés i Mas també s'alegren per l'acord entre EMAP i Ensisa

Tant el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, com la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, s'alegren per l'acord entre EMAP i Ensisa pel comú de la Massana. Tot i així, tots dos desconeixen el preacord i per tant, no poden valorar si hi haurà alguna afectació per a ells. "No estem informats de quines són les intencions de l'acord entre Ensisa i EMAP i en el moment que la part de Saedte com el comú d'Encamp n'estiguem informats ho valorarem", ha indicat Mas.

Per la seva banda, pel que fa a la marca Vallnord i al forfet conjunt que tenien amb Ordino-Arcalís, Mortés ha manifestat que s'haurà de veure que passa en un futur. "Depenent cap on vagi la situació igual s'ha de rescindir o no", ha indicat, recordant que es va allargar el contracte de mandat de la marca Vallnord un any més fins al maig del 2022. Respecte a l'acord i amb l'experiència d'Ordino-Arcalís, Mortés ha indicat que sortides d'aquest tipus, on participi l'empresa privada i la pública, són un reforç important i fa que "es consolidi encara més el sector de la neu i de què hi hagi un futur sòlid".

Mas també ha manifestat que el fet d'anar cap a un domini únic de país i a una sola imatge és positiu. "Grandvalira està consolidada i ja forma part de les estacions més importants d'Europa i és la més important dels Pirineus", ha declarat Mas, afegint que sumar esforços sempre va bé. En la mateixa línia, Mortés ha remarcat que tot el sigui "unificar marques que aportin valor afegit i que ens posicionin a nivell internacional, ho veiem perfecte".