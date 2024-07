Gili retreu a Govern que se centri més en les accions i menys en les dades

Andorra la VellaLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha demanat al Govern més rapidesa en prendre mesures per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Gili critica que l'executiu es centri massa a obtenir dades dels pisos buits, en lloc d'actuar immediatament.

"Anar a calcular si són 50 o són 45 o 38 , a dia d'avui no ho sé, però jo crec que en el moment en què saps que n'hi ha més de dos potser val la pena fer alguna qüestió i alguna acció en aquest sentit. Jo des de la visió comunal potser reprotxaria al Govern que estan aquí atrinxerant-se molt en un tema de dades i potser falten accions" ha declarat la cònsol major.

Escaldes encara ha de traslladar les dades a l'Executiu

Tal com ha informat RTVA, Escaldes-Engordany és una de les parròquies que no ha proporcionat les dades sol·licitades pel Govern per elaborar l'índex de preus de referència, i Gili defensa que el nombre exacte de pisos buits no hauria de ser un obstacle per començar a prendre mesures.

Per Gili falta informació

Gili també lamenta la manca de comunicació del Govern sobre la llei òmnibus destinada a abordar la problemàtica de l'habitatge, afirmant que no se'ls ha informat ni consultat sobre aquesta legislació. Finalment, critica la falta d'informació sobre altres modificacions, com la de les transferències comunals, com un altre exemple de la deficient comunicació del Govern.