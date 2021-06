Gili tanca la porta al PS: “Una dimissió és una dimissió”

Escaldes-Engordany“Quan algú presenta una dimissió... una dimissió és una dimissió, i ja està”, ha replicat aquest dimarts la cònsol escaldenca, Rosa Gili, les preguntes insistents de la premsa sobre els motius que l'han dut a estripar el carnet del Partit Socialdemòcrata i si hi ha possibilitats per a una reconciliació. La dirigent no s'ha mogut de l'argument donat dilluns, quan va difondre la seva decisió, que ha estat per “divergències de fons i de forma”. “No et sents còmoda amb un espai i no vols perjudicar ni tampoc que t'intoxiqui a tu. Que facin el seu camí sense que el fet que tinguem divergències perjudiqui en res. Jo ara estic en una postura més còmoda que estava perquè hi havia coses amb les quals no estava a gust”, ha dit Gili, qui no ha volgut entrar a concretar els motius: “Són coses internes, de fa temps”, ha conclòs.