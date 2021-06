Rosa Gili anuncia la seva baixa del PS

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha anunciat aquest dilluns que ja fa un mes que va presentar la seva baixa del PS per "divergències" que no ha volgut concretar però que ha reconegut que en alguns casos serien temes tractats al Consell General. De fet, ha manifestat que aquestes "divergències" han estat tan de "fons" com de "forma".

"És una evidència que no vaig assistir al congrés (del PS), hi ha un cert distanciament", ha manifestat Gili, que ha afegit que ja "des de fa un temps", de fet des de les eleccions del 2019, hi ha un seguit de "divergències" que han provocat que hagi presentat la seva baixa del partit ara fa un mes. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, que no ha volgut entrar al detall de quins han estat els punts de vista diferents que l'han portat a prendre aquesta decisió sí que ha admès que hi ha "temes de debat intern" que "quan estàs al comú veus d'una manera i al Consell, d'una altra".

En aquest sentit, Gili ha admès que alguna d'aquestes diferències poden venir de temes que s'han tractat al Consell General però no ha volgut dir quin. "És bastant generalitzat i aquí em quedo", ha manifestat. La cònsol major escaldenca ha manifestat, però, que "han passat moltes coses en aquests mesos al consolat" i ha admès que la Covid encara ho ha complicat més i "s'han trobat a faltar algunes coses, però no passa res".

Gili ha reiterat a preguntes dels periodistes que ella i el seu equip estan centrats en complir el programa amb el qual van guanyar les eleccions. "Tenim un bon programa i un bon equip", ha dit.

A més, ha destacat que amb el PS tampoc no es "trenquen ponts" ja que a la formació hi té "molts bons amics" tot i que fer marxa enrere, ha dit que seria "molt estrany" ja que la decisió ha estat "un pas difícil i meditat". Gili ha admès que des de la formació fins i tot li van proposar ser primera secretària, però que la feina al comú és "intensa" i la seva prioritat és la tasca comunal, amb la qual cosa els va "agrair" la proposta però la va declinar perquè va pensar que no hauria pogut estar "a tots els llocs de la manera correcta".

Sobre el fet de si ara el comú es pot considerar una corporació del PS o independent, Gili ha manifestat que no sabia si ho és o ho era abans, tenint en compte que només dues persones, ella i Cèlia Vendrell, eren del PS. "Per mi no canvia res des que vam arribar aquí", ha remarcat. "Són qüestions de posicionament, jo soc de blanc o negre, em moc molt malament en els entremitjos i quan estic incòmoda amb una cosa, no estic a gust", ha conclòs la cònsol major.

El posicionament del PS

Des del Partit Socialdemòcrata han emès aquest dilluns a la tarda un comunicat en què lamenten que la cònsol major d’Escaldes-Engordany "hagi decidit fer un pas al costat dins de la formació". Des del partit destaquen que les informacions en referència a les diferències que ha expressat Gili s’havien tractat "fa un temps" i que s’havia rebut una comunicació de la cònsol major on expressava aquesta voluntat. Així mateix, es va acordar que la qüestió es tractaria després de la celebració del congrés ordinari de la formació i amb la nova junta executiva una vegada estigués constituïda. En aquest sentit, el PS ha manifestat la seva "sorpresa" pel que fa a les declaracions de Gili "vist l’acord que s’havia establert" i lamenten "la precipitació de la seva decisió".

El Partit Socialdemòcrata també ha destacat que, més enllà de discrepàncies puntuals que s’hagin pogut presentar vinculades a qüestions de política nacional que confronten amb les comunals, "el partit no ha rebut durant aquest temps cap de les divergències que expressa Gili i que no ho ha fet palès a cap òrgan que conforma el partit". En aquest sentit, afegeixen que la situació es podria haver compartit en el congrés, ja que hagués estat "el lloc idoni per expressar aquests neguits". També han informat que els diferents òrgans es reuniran pròximament per comentar i debatre la qüestió.