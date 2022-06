El Govern confia que el CREI entri en funcionament aquest mateix juliol

Andorra la VellaEl Consell de Ministres haurà d'aprovar, si no és aquesta setmana, la vinent, l'adjudicació de la gestió del Centre residencial d'Educació Intensiva (CREI) per tal que pugui començar a funcionar ja aquest mateix juliol, i si no a l'agost. Així ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, en declaracions a la premsa després de comparèixer a la Comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports per fer el seguiment del desenvolupament de l'Acord de Joventut aprovat pel Consell General el 15 de juliol del 2021.

Pallarés ha explicat que entre aquest dilluns i dimarts es mantindran diferents reunions amb associacions per conèixer la seva opinió sobre el projecte i que aquest mateix dimecres s'intentaria que el Consell de Ministres aprovés l'adjudicació de la gestió del centre. Un cop aprovat pel Govern, es procedirà a la signatura del contracte entre el Govern i l'empresa adjudicatària perquè aquesta comenci a contractar el personal per poder complir amb els mínims. Un cop es tingui, s'obrirà el centre i es començarà a recuperar els joves que ara per ara es troben en centres de fora del país. Es vol obrir "de seguida que hi hagi professionals, no volem esperar més", ha manifestat la ministra d'Afers Socials.

Més en relació a l'Acord de Joventut, Pallarés ha resumit que aquest persegueix fer polítiques de joventuts "des de tots els àmbits" i incloure "cada vegada més en llocs de presa de decisions" els joves i "fer-los partícips. A més, ha afirmat que es fa una valoració positiva ja que de les 72 propostes que inclou el text, s'han començat a treballar gairebé totes i només tres encara no s'han iniciat, pel que al llarg d'aquest any "el grau d'acompliment serà molt gran".

Així, per exemple, a finals d'aquest any es preveu que estigui enllestit el Pla Nacional de Joventut, que es treballa amb l'assessorament d'experts del Consell d'Europa amb qui es tornaran a reunir a l'octubre per veure com ha anat avançant la redacció.

Els dos aspectes que des de la comissió legislativa s'han valorat com a prioritaris son l'estudi sobre la participació electoral dels joves i en relació a l'accés a l'habitatge. En aquest darrer punt, la ministra ha explicat que gairebé la meitat de les sol·licituds per l'ajut a l'emancipació s'han denegat en considerar-se que es tractava de peticions d'ajuda per canviar d'habitatge. Aquí Pallarés també ha opinat que la situació del mercat de l'habitatge de lloguer "frena" a l'hora de fer el pas d'independitzar-se.

D'altra banda, també s'han repassat les polítiques de joventut en matèria de salut, de treball i emprenedoria i transport públic -punt en el que s'ha concretat que el nou abonament bus jove serà gratuït durant un any i no per sis mesos com l'abonament general- i s'han deixat per a una nova sessió les qüestions relacionades amb l'Educació, entre d'altres.