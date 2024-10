Govern impulsarà la llei de l'oblit sanitari amb un text propi al juny

Andorra la VellaGovern ha decidit emetre un criteri neutre sobre la Proposició de llei de l’oblit sanitari, presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata (PS), amb l'objectiu de mantenir una política de mà estesa amb les forces parlamentàries representades al Consell General. Segons ha informat la ministra de Salut, Helena Mas, la proposta legislativa presenta deficiències formals, materials i tècniques que necessitaran múltiples esmenes per a ser modificades.

Helena Mas ha lamentat que el PS no hagi treballat conjuntament en l'elaboració del text, afirmant que "la via que ha escollit el Partit Socialdemòcrata per a elaborar aquest text no és la ideal", i ha considerat que la seva proposta és "molt indefinida i general" i “simplista”. A més, ha indicat que el text és "molt semblant" al model espanyol, que ha rebut crítiques per la manca de definicions tècniques.

Helena Mas sobre la llei de l'oblit sanitari

Falta de definicions tècniques i un text semblant al d'Espanya

Una de les diferències fonamentals entre les dues visions rau en el tipus d’assegurances que han de cobrir-se. Mentre que el PS s’ha centrat en les assegurances de vida, la ministra considera que també s’hauria d’incloure les assegurances de salut, ja que l’objectiu de l’oblit sanitari és evitar la discriminació de les persones que han superat malalties greus com el càncer, el VIH i l'hepatitis C.

Govern ja treballava en un projecte de llei sobre l'oblit sanitari, que es trobava en la fase final de revisió i que s'havia compartit amb l’Associació d’asseguradors i reasseguradors d’Andorra. No obstant això, el contingut d'aquest projecte no s'introduirà com a tal, sinó que s'incorporarà a través d'esmenes a la Proposició de llei del PS

Mas ha lamentat que el PS no hagi volgut treballar conjuntament amb Govern en aquest projecte, tot i que s’han celebrat un parell de reunions amb la consellera Vela per discutir la proposta. "Nosaltres hem estat treballant amb l’associació d’asseguradors i reasseguradors d’Andorra", ha indicat Mas, qui ha subratllat que el text que presentaran serà més definit i adaptat a la realitat del país.

Per Mas una proposta que necessitava diverses precisions

Govern, per tant, prendrà com a base la iniciativa del PS, però la desenvoluparà amb més precisió i seguretat jurídica, amb l’objectiu que les persones recuperades de càncer i altres malalties greus no siguin discriminats en serveis financers.

Mas ha exposat que els principals aspectes a modificar s'engloben en tres àmbits: formals, materials i tècnics. A més, ha ressaltat la necessitat d'incorporar definicions clares i concretes, així com un procediment administratiu que vagi més enllà de les sancions en l’àmbit civil.

Finalment, ha defensat la importància de garantir el dret a no declarar l'antecedent en aquestes patologies, per tal de millorar l'accés i comprensió de la norma per part dels ciutadans i dels operadors econòmics, incloses les asseguradores.