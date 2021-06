El Govern no negociarà el recurs administratiu dels comuns sobre les transferències del 2017

Andorra la VellaDesprés que aquest dimarts els comuns acordessin presentar un recurs administratiu a l'executiu per les transferències del 2017, el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, ha manifestat que les posicions entre les dues parts divergeixen i que durant aquest període no negociaran. "Hi ha una interpretació diferent i legítima de les dues parts sobre com es calculen les transferències", ha explicat Jover. La llei estableix que el que s'ha de transferir és un percentatge en funció del que està liquidat efectivament, el qual el Govern ho interpreta com a cobrat i els comuns com a liquidat.

"Els comuns em van comunicar que farien aquest procés administratiu amb l'objectiu que no prescriguin els seus drets" per poder seguir treballant i compartir dades, ha indicat el portaveu de l'executiu. A més, ha estat rotund remarcant que no estan negociant perquè totes dues parts tenen interpretacions diferents. En aquest sentit, el Govern es manté ferm amb la seva interpretació de la llei, la qual, tal com ha declarat el ministre, és la compartida per la intervenció general, pel Tribunal de Comptes i també per l'anterior Govern.

Així, Jover considera que aquesta via administrativa serà important per compartir informació i "veure si els propis comuns decideixen que l'acció decaigui". Tanmateix, el ministre ha reconegut que si han fet aquest pas, "la via judicial sempre queda oberta" quan hi ha dues posicions diferents.