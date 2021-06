Els comuns inicien un procés administratiu amb el Govern per les transferències del 2017

EncampEls comuns han acordat fer una demanda formal al Govern i iniciar un procés administratiu sobre la reclamació per les transferències del 2017. Durant la reunió de cònsols, els comuns han decidit prendre aquesta decisió perquè al setembre s'arriba al període de prescripció de la demanda. Així, després de reunions amb l'executiu, "hem determinat que ells tenen una manera de calcular i nosaltres una altra", ha declarat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, qui ha actuat com a portaveu, assegurant que procedeixen a fer aquesta demanda formal a nivell administratiu per intentar arribar a un acord. En aquest sentit, ha comentat que si les postures fossin molt divergents i no hi hagués aquesta voluntat d'acord, "no faríem aquesta demanda", la qual està consensuada amb l'executiu.

Al seu torn, el cònsol menor d'Encamp, Jean-Michel Rascagneres, ha exposat que aquesta demanda administrativa donarà peu a seguir discutint amb el Govern, i si després la demanda administrativa no es resol, "s'obrirà la via jurisdiccional", remarcant que s'han d'anar cremant etapes, i que ara per ara, no hi ha la decisió d'anar a la Batllia. A més, ha comentat que els comuns, en defensa dels seus interessos, havien d'actuar abans del setembre i "no es podia perdre aquest dret". Així, els comuns tenen l'esperança de poder trobar una solució satisfactòria per a ells i pel Govern, i en cas que no sigui així, s'emplacen a principis de setembre a prendre una decisió.

D'altra banda, els sis comuns adscrits dins el projecte del cens caní mitjançant l'anàlisi de l'ADN, han informat que els veterinaris han acceptat tirar endavant el projecte. Així, les extraccions es reprendran a partir del 15 de juny i s'ha allargat el termini de subvencions per part dels comuns un any sencer a petició dels veterinaris. La cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, que va participar en les reunions amb el col·lectiu com a representant dels comuns, ha explicat que no hi ha hagut pressions als veterinaris per participar en el projecte. "Està clar que els comuns i els veterinaris no teníem la mateixa visió del projecte", ha declarat Choy, afegint que els veterinaris des d'un inici no creuen en aquest mètode com una solució a la problemàtica de l'incivisme. De fet, els comuns confien en el projecte i un cop estigui en funcionament, podran observar si és eficaç o no.

Amb aquestes demandes dels veterinaris, s'hauran de reajustar dos temes. Per una banda, el reglament de l'executiu, que marcava el termini d'un any fins al 31 de desembre del 2021, i finalment s'allargarà fins al 15 de juny del 2022. Per altra banda, les subvencions dels comuns finalitzen aquest juliol. "Com que ho iniciarem a partir del 15 de juny, modificarem les ordinacions de cada comú" i aquest any s'allargarà fins al 31 de desembre i en la propera ordinació del 2022, es plasmarà aquesta gratuïtat fins al 15 de juny de l'any vinent.

Jocs ajornats

La reunió també ha servit per ajornar els jocs esportius de la gent gran l'any 2023. Cal recordar que aquests jocs es fan per triennis i ja en l'anterior trobada de cònsols, es va decidir traspassar-los el 2022. Les parròquies encarregades de la seva organització són Encamp i Canillo, i donat que les tasques i els mandats són de tres anys, s'ha decidit posposar-ho un any més, ja que "aquest any havíem d'organitzar trobades i activitats prèvies" i no s'ha pogut fer, ha manifestat Mas.

Els cònsols també han aprovat l'aportació de 7.000 euros a la Federació Andorrana de Caça i Pesca per la cria i el reforçament de la perdiu xerra. El projecte es va iniciar el 2016 i aquest 2021 i hi ha hagut una cria de 620 exemplars i 520 perdius xerra han estat posades en llibertat per repoblar les parròquies. A banda d'aquestes qüestions, tal com ha explicat Mas, s'han analitzat diferents lleis i reglaments que afecten els comuns, com ara la de contractació pública, la de funció pública, la de l'economia circular, la de l'Institut Nacional de l'Habitatge, la de finances comunals, i la de serveis socials i sociosanitaris. Pel que fa als reglaments, s'ha treballat el de construcció, el d'ancoratges, el lumínic i el del lleure.