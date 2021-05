El Govern vol mantenir la creació de la taxa de carboni

Sant Julià de LòriaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha recordat aquest dissabte que el projecte de llei que ha de permetre la creació de la taxa de carboni ja està entrat a tràmit parlamentari i considera que "les idees mestres que presideixen aquest projecte de llei s'haurien de mantenir". En aquest sentit, Espot ha assegurat que des de l'executiu ja van fer un diàleg previ amb l'Associació d'Importadors i Distribuïdors de Carburants d'Andorra (Asidca) que "va conduir a establir unes demores en l'entrada d'aplicació d'aquesta llei".

"És una llei de la qual depenen altres mesures molt beneficioses per la ciutadania", ha explicat Espot, com per exemple, aconseguir la gratuïtat del transport públic. Per tant, el cap de Govern ha declarat que si es vol anar allargant l'entrada d'aquesta taxa, les contrapartides positives per la ciutadana "també s'hauran d'allargar perquè no hi haurà suficients diners per a fer-hi front". Tot i així, ha afegit que el diàleg sobre la proposició de llei continuarà durant la tramitació parlamentària.

Des d'Asidca manifesten que la imposició de la taxa de carboni suposarà gravar dos cops les emissions de CO2, ja que des del 2016 la taxa de tinença de vehicles ja grava en funció del que contamina el vehicle.