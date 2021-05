L'Asidca denuncia que amb la taxa dels carburants es gravaran dos cops les emissions de CO2

Andorra la VellaL’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca) denuncia que la imposició de la taxa de carboni suposarà gravar dos cops les emissions de CO2. I és que, tal com recorda l’entitat aquest dimarts en un comunicat, des del 2016 la taxa de tinença de vehicles ja grava en funció del que contamina el vehicle i no pas de la seva potència.

Així doncs, la quota sobre la taxa de tinença de vehicles per a turismes i furgonetes varia en funció de les emissions de CO2. Per un cotxe que emet menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre cal satisfer 24 euros. Pels que estan entre els 120 i els 160 grams de CO2 per quilòmetre, 48 euros. Pels que tenen unes emissions d’entre 160 i 200 grams de CO2 per quilòmetre, 96 euros. I pels que emeten més de 200 grams de CO2 per quilòmetre, 192 euros.

Des que la taxa sobre la tinença de vehicles va canviar de criteri i va passar de gravar la potència a l’emissió de CO2, els ingressos per aquest impost es van disparar. Així doncs, l’any 2016 l’Estat obtenia 4,6 milions d’euros per aquesta taxa. El 2020, els ingressos pujaven a 6,4 milions d’euros, un 39% més que el 2016. En aquest mateix període, però, el parc mòbil va passar de 81.800 vehicles a 91.300, el que suposa un creixement del 12%. Per tant, en quatre anys l’increment de recaptació de la taxa de tinença de vehicles va triplicar l’augment del parc mòbil.

Davant d’això, i tenint en compte que ara el Govern vol imposar la taxa de carboni, l’Asidca es pregunta per quin motiu cal pagar un segon impost sobre les emissions de CO2. “Diem no a una segona taxa sobre les emissions de CO2”, afirmen i lamenten que l’objectiu del nou impost és merament recaptatori.

Amb tot, l’entitat no es queda aquí i proposa com a solució alimentar el fons verd que vol crear l’executiu amb una part dels impostos especials que ja es paguen sobre els carburants (tal com preveu el Govern) i, d’altra banda, amb una part de la taxa sobre la tinença de vehicles. L’Asidca assenyala que d’aquesta manera es garanteix el respecte pels acords internacionals signats per Andorra relatius al canvi climàtic i es permet la creació d’un fons verd. Tot això sense haver d’aplicar la taxa de carboni, que suposaria un segon impost sobre les emissions de CO2. En aquest sentit, el sector insisteix que no s’han d’apujar els impostos en temps de crisi i que s’ha de vetllar per no perdre la competitivitat amb els països veïns.