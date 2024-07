David Astrié: "Hem governat pels ciutadans i així ho continuaríem fent si mai tornéssim"

Andorra la VellaDavid Astrié es troba com a líder de l'oposició del Comú d'Andorra la Vella, fins a almenys 2027, després de les eleccions comunals del passat desembre. En un context diferent des de l'altra banda del ple ha estat crític amb la gestió del nou cònsol major, Sergi González, però també ha donat suport en moments difícils com és exemple durant la inundació de la sala de control de les fonts d'Andorra la Vella.

Actualment, afronta més reptes com la direcció d'ICONIC un projecte vinculat amb una de les seves grans passions, l'esport. La seva carrera professional inclou càrrecs a FEDA en màrqueting i comunicació, diversificació i desenvolupament estratègic, liderant projectes que han fet d'Astrié un gestor amb alts coneixements tècnics i un polític que ha tractat de treballar des del que demanaven els veïns d'Andorra la Vella.

Com veu la presentació del projecte 'Reviu' i com valora l’actuació de l’actual comú respecte als pisos socials?

El programa 'Reviu' que vol posar al mercat pisos de lloguer assequible, però que necessiten ser reformats. Tot just ahir, es van presentar les bases reguladores i des del punt de vista econòmic, tenint en compte la tendència actual i la situació del mercat no sembla massa interessant pels propietaris. De totes maneres, si fas de l'habitatge la teva bandera de la teva campanya electoral el que no és normal és que destinis a aquest programa 'Reviu', que sembla tan important, només 150.000 euros. Si realment s'hi creu i realment vols mostrar que és un projecte que facilitarà l'accés a l'habitatge s'hauria de destinar una dotació més important, posa un milió d'euros o 800.000 euros. La quantitat destinada, que dona per reformar tres pisos com a molt? I tres pisos solucionaran el problema? Per tant, és molt cosmètica tota aquesta política de l'habitatge que està fent Enclar. D'altra banda, els edificis del CEDRE que ja teníem el projecte pràcticament enllestit al final de la legislatura passada, ara s'està discutint Enclar amb Govern a veure si ajuden a pagar al Comú una part de l'edifici, repeteix-ho si tan important era posar pisos al mercat que agafin el bou per les banyes, perquè el que és realment important és que la gent pugui trobar un habitatge a preu assequible.

Què opina de l'evolució del projecte del FC Andorra pel projecte-Multifuncional?

Doncs ara que ha baixat de categoria no sé quines seran les pretensions del club, quant a si volen insistir a construir l'Estadi o no. Jo el que crec és que un estadi per si sol no aporta gran cosa, en canvi, un estadi acompanyat d'una instal·lació com el multifuncional aportaria més, això pel que fa a les intencions d'un club privat com és el FC Andorra. Sobre la necessitat del multifuncional continuo pensant el mateix, estem celebrant molts esdeveniments que no tenen titularitat pública com són la Fira o el Cirque du Soleil, que el dia menys pensat els propietaris poden edificar i quedar-nos sense lloc, per tant, fa falta un lloc per celebrar aquests esdeveniments. La prova, malauradament, va ser l'Andorra Mountain Music on havia d'actuar David Guetta i per problemes meteorològics es va haver de suspendre el concert, amb un multifuncional amb cara i ulls aquestes coses es poden continuar fent: plogui, nevi o troni. Per això és una instal·lació havíem demanat i semblava que s'alineaven els astres amb aquest projecte veurem com evoluciona, i si no caldrà preveure un pla b, o veure des de quin estament s'enfoca.

En algun moment després de les eleccions comunals va pensar a dimitir?

No et nego que fos un cop moral... un cop dur, perquè quan et presentes a unes eleccions ho fas amb tota la bona intenció, amb ganes de guanyar i de continuar un projecte que has demostrat que pot funcionar. El nostre model de parròquia era un model enfocat cap a les persones, prioritzant la peonalització per poder celebrar actes públics i perquè, el que era important per l'equip és que la gent visqui al carrer. És una mica el que s'havia perdut donant més protagonisme als cotxes, i aquest protagonisme l'estàvem recuperant a poc a poc amb: l'avinguda Meritxell, el carrer Callaueta, amb el carrer Sant Esteve, fent voravies més amples a molts altres llocs com Santa Coloma. És un model que volíem continuar perquè pensem que desperta el sentiment de cohesió, el sentiment de pertinença a Andorra la Vella però també al país. Són coses que semblen insignificants, però per exemple, nosaltres vam fer molts esforços amb la neteja i és una de les coses que més t'agraeix la gent, la inversió en parcs públics perquè tot això era un model que volíem continuar, i és una pena que no s'hagi pogut continuar. Sobre si m'he plantejat dimitir, bé, no perquè ens han votat un nombre important de persones i els hi devem defensar des de l'oposició els nostres ideals, i també doncs aconsellar o aportar esperit crític a la majoria perquè pugui reconduir certes decisions cap al costat que nosaltres pensem que és més beneficiós per tota la parròquia. Per tant, estem centrats en això, i aprofitar-ho al màxim, igual que vaig gaudir de ser cònsol menor i després cònsol major, aprofitaré al màxim ser a l'oposició des de la responsabilitat.

La seva inquietud seria tornar a presentar-se al comú o li agradaria tenir més participació en la política nacional?

Ara mateix no tinc una altra intenció que fer la millor feina des de la majoria, aportar una crítica constructiva perquè per això està l'oposició i sumar tot el que pugui per continuar mantenint Andorra la Vella on ha estat posicionada darrerament. És una ciutat super dinàmica, una ciutat neta, una ciutat prospera, una ciutat verda... no sé si seguiré en política la veritat, el temps ho dirà ara estic centrat en l'oposició comunal, mai es pot dir mai a la vida i no puc tancar cap porta per ara mateix no hi penso.

Creu que Enclar està fent una política continuista amb els projectes que va engegar DA al comú?

S'està posant a lloc, és una formació que no ha governat mai... a la campanya ja es va veure que atacaven coses que després han tornat enrere. Com a exemple la targeta PK que van criticar moltíssim fins i tot el cònsol actual que va recollir firmes en contra d'aquesta acció i ara resulta que s'ha de potenciar. Un altre exemple són les Fonts, quan va manifestar que s'ha de potenciar i en tots els acords previs va votar en contra. A més, dels ralentidors que van fer una campanya amb el 'bum-bum bum-bum' que em va semblar d'allò més demagògica perquè això venia de peticions dels veïns, i com els cotxes corrien massa en determinats sectors i la nostra responsabilitat era posar límit amb aquesta situació, i per això els vam posar. Ara són ells qui fins i tot els incrementen, i ja els vaig dir a Consell de Comú que era lògica aquesta campanya perquè no tenien experiència governant un comú, i quan entres i veus que aquestes accions les demana la ciutadania i has d'atendre els seus neguits es veu tot d'una altra manera. Crec que els hi falta experiència, perquè encara els hi falta, han fet una política molt demagògica durant la campanya i ara s'estan situant i estan veient que la nostra política era la que demanaven els ciutadans. Hem governat pels ciutadans i així ho continuaríem fent si mai tornéssim. Actualment, Enclar està fent el mateix encara que ens havia criticat amb aquestes mesures, han inaugurat alguns projectes com el viaducte del Carrer Vilanova, al costat de l'antiga plaça de braus, aquests projectes els vam engegar nosaltres i els estan inaugurant ells. Els pisos del CEDRE que també els inauguraran ells d'aquí dos, tres o vuit anys no sé (riures) han agafat molt retard, però també és un projecte que ho vam començar nosaltres, per tant crec que en part, en part important, estan vivint dels nostres projectes. Després han engegat altres coses com el programa 'Reviu' que el seu èxit està per veure. També s'han carregat moltes coses com celebracions del Carrer Callaueta, la Festa de la Primavera, s'han carregat també el ChocoFest, que eren esdeveniments populars que fomenten la cohesió social i la cohesió entre els barris. Això és el que ens sembla molt greu perquè principalment es perjudica la gent del barri, i també perquè eren un motor econòmic pels establiments locals.