Astrié alineat amb González en la moratòria d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAstrié ha recordat que la revisió del POUP era un punt que DA portava al programa electoral de les darreres Eleccions Comunals, i que es tracta d’una adaptació que s’ha de fer, ha recordat, partint dels resultats dels estudis de capacitat de càrrega màxima encarregats pel Comú. Ara que ja es tenen els resultats, “és el moment d’actuar” i per això, ha afegit, “donem suport a la mesura“. Astrié ha defensat que suspendre l’atorgament de noves llicències de manera temporal i revisar el POUP “no significa frenar el progrés, sinó gestionar-lo de manera intel·ligent i sostenible“.

El conseller Demòcrata ha demanat a la majoria que “posi tots els recursos perquè la revisió contingui tots els aspectes que garanteixin un creixement sostenible i ponderat” de la parròquia, així com “tots els mitjans i esforços perquè aquests treballs no s’allarguin massa en el temps“. Ha defensat tres aspectes que caldrà considerar, sí o sí, en el marc d’aquesta modificació del Pla d’Urbanisme. En primer lloc, l’impacte ambiental del creixement urbanístic. En segon lloc, la qüestió dels recursos hídrics: “Si no gestionem adequadament la demanda, podríem enfrontar-nos a problemes de subministrament”. En tercer lloc, els serveis públics i infraestructures, que caldrà assegurar en aquesta planificació del desenvolupament urbà.

Un Estadi Comunal “digne” pels Jocs dels Petits Estats

També durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dimarts, Astrié ha demanat al cònsol que “agafi el toro per les banyes” en la qüestió de la reforma de l’Estadi Comunal Joan Samarra, pensant en els Jocs dels Petits Estats que se celebraran a Andorra el maig de l’any vinent. Astrié li ha recordat que és “responsabilitat del Comú” que l’estadi “llueixi i faci goig, que sigui digne per a aquest esdeveniment“. Ha recordat que, partint de l’auditoria feta al final del darrer mandat, és urgent la reforma de la graderia, sobretot la seva coberta i els seients. També ha incidit en el fet que hi ha una partida pressupostària per fer aquesta reforma. “No entenc per què es demoren sota el pretext que estan buscant l’ajuda del COA i del Govern“, ha lamentat el conseller de DA, “ja anem justos“, pel que “demanem que tiri endavant el projecte de manera urgent”.

Finalment, i pel que fa al punt de l’ordre del dia sobre la presentació dels comptes del primer trimestre del 2024, Astrié ha exposat que el percentatge d’inversió compromesa és baix, el que podria comportar una partida gran de reconduïts per al 2025. Per això, ha considerat necessari que es demani “celeritat” als departaments del Comú perquè es treguin a licitació els projectes previstos.