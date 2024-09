Homs pensa que les mesures de la llei òmnibus són "comunistes"

Andorra la VellaEl vicepresident de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, Artur Homs, ha expressat públicament el seu desacord amb les noves mesures d'habitatge impulsades per la ministra Conxita Marsol. En un post a Twitter, Homs ha qualificat aquestes accions de "comunistes" i ha advertit de les greus conseqüències econòmiques que podrien tenir, tant per al mercat immobiliari com per a diversos sectors econòmics d'Andorra.

Les crítiques d'Homs reflecteixen el malestar d'una gran aliança de sectors afectats per les noves regulacions incloses en la llei òmnibus, entre els quals es troben agències immobiliàries, empreses de construcció, propietaris de terrenys, gestors de residus, i altres indústries com el transport i la climatització. Tots aquests sectors han signat un manifest conjunt en el qual mostren el seu rebuig a les mesures, que inclouen l'expropiació temporal de pisos buits, la restricció de llicències d'apartaments turístics i la reducció de la inversió estrangera.

Previsions preocupants pel mercat immobiliari

Segons Homs i les fonts del sector, aquestes mesures "no solucionaran el problema de l'habitatge, sinó que l'agreujaran". Ja s'ha detectat que molts propietaris estan retirant els seus pisos del mercat després de cinc anys d'intervencions governamentals que han limitat la capacitat d'incrementar els preus de lloguer. Els crítics alerten que la implementació de les noves mesures només empitjorarà aquesta situació, reduint encara més l'oferta d'habitatge disponible i creant una situació insostenible per als ciutadans i inversors.

A més, el manifest subratlla que les mesures podrien portar a una crisi laboral, amb la pèrdua de milers de llocs de treball en els sectors afectats. "Es posen en risc més de 4.000 llocs de treball", adverteixen, assenyalant que moltes empreses podrien haver de tancar les portes a causa de la inviabilitat dels seus negocis sota les noves regulacions.