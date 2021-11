Jover, sobre el camp solar al planell de la Tossa: “No és un conflicte perquè no hem rebut notícia oficial de l’estat veí”

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Èric Jover, de la mateixa manera com ha fet aquest dilluns el cap de Govern, ha mirat de treure ferro al conat de disputa pel parc fotovoltaic que s’està construint al planell de la Tossa. Malgrat que agents de la Generalitat tenen previst desplaçar-se aquesta setmana a la zona per verificar si la instal·lació andorrana envaeix territori català, des de l’Executiu del Principat no es considera que la controvèrsia sigui qualificable de conflicte. “No podem parlar de conflicte perquè el Govern no té notícia oficial que les institucions de l’estat veí hagin tingut dificultats a la zona”, ha descrit Jover.

El ministre portaveu ha afegit que s’han posat en contacte amb diversos dirigents de “les institucions veïnes” per mirar de posar-se d’acord sobre els límits fronterers d’Espanya i Andorra. En tot cas, des del Govern asseguren que “havent verificat la cartografia oficial d’Andorra, la infraestructura estaria en territori andorrà.