Humor independentista, tot esperant que es resolgui el conflicte fronterer entre Andorra i Espanya

Andorra la VellaLa construcció del parc fotovoltaic al planell de la Tossa ha generat una nova polèmica sobre els límits territorials entre Andorra i Catalunya. Marc Garriga, director del parc natural de l’Alt Pirineu, explica, en declaracions al diari Segre, que després de comprovar la cartografia catalana i espanyola es van adonar que el parc, que actualment està en construcció i que ocuparà 22.000 metres quadrats, s’aixecarà en part del territori català. En canvi, segons la cartografia andorrana, el parc es construeix en terres que formen part dels límits geogràfics del Principat. Aquesta setmana és previst que tècnics dels dos països s’acostin a la zona objecte de conflicte per mesurar, via anàlisi topogràfica, quins són els límits dels dos països i si el parc envaeix territori espanyol. Mentre l’ambaixador Ros ha conversat amb la ministra Ubach i ha fet arribar al ministeri de l’Interior espanyol la informació relativa al conflicte, el cap de Govern, Xavier Espot, mirava aquest dilluns de treure ferro al succés. “Com sempre ha passat acabarem trobant una entesa”, manifestava el dirigent andorrà.

El parc solar del planell de la Tossa, amb 5.300 plaques fotovoltaiques, esdevindrà el més gran del país quan entri en funcionament, aquesta temporada d’hivern. És previst que generi el 35% de l’energia que consumeix l’estació Pal – Arinsal. Les autoritats en van anunciar la construcció el maig passat, i des d'aleshores ja es va començar a construir.

Mentre no es resol aquest conflicte territorial, les xarxes socials, lluny d’inflar el problema, més aviat han reaccionat fent-ne befa. Des de perfils catalanistes s’aposta per “declarar la guerra a Andorra” per, tot seguit, “rendir-se i deslliurar-se d’una vegada d’Espanya”. “Que posin la frontera d’Andorra de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, i tots contents”, explica un altre usuari. “Qui no celebraria la rendició davant la imparable invasió andorrana”, qüestiona un altre. Més enllà de l’humor polític, un altre usuari assenyala que “el més divertit és que Catalunya tindrà per fi una mica de parc fotovoltaic, però serà per un error cartogràfic d’Andorra”.

Finalment, hi ha un usuari que mostra els quatre errors que considera que hi ha entre la frontera estatal d’Andorra i Espanya. Essencialment es tracta d’ocupació, per part del Principat, de terreny comunal d’Os de Civís. També una trentena d’hectàrees a la carena sud-oest del Pic Negre, i una vuitantena d’hectàrees al sud del Pic de Montmalús.