L'AQUA demana un important increment del pressupost davant l'increment de la feina previst

Andorra la VellaD'uns 350.000 euros per a aquest any a uns 450.000. Aquest és l'increment pressupostari que ha demanat l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) de cara a l'any que ve. Aquest increment ve donat, en gran part, davant l'increment de feina que està assumint darrerament l'agència. Així, segons ha exposat el director de l'organisme durant la seva compareixença al davant la comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, Isaac Galobardes, una part important de l'augment va destinat a l'avaluació externa per part d'experts europeus i al personal. Quant a la feina que han d'assumir, Galobardes ha manifestat que l'any passat es van fer 22 avaluacions i que enguany ja se n'han fet 25; a més es preveu que l'any que ve se n'hagin de fer 36. De fet, ha destacat que entre el 2016 i el 2022 es van fer un total de 65 avaluacions i que quan acabi el 2024 es calcula que la xifra estarà en 126.