L'oposició d'Ordino defensa el desviament de la Massana com una obra prioritària

OrdinoEl conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha manifestat que el desviament de la Massana és prioritari i ha qualificat d'escàndol que no hi hagi partides per aquesta obra. De fet, ha reiterat que són els consellers generals de la Massana i d'Ordino qui van considerar que no era una obra prioritària i ha afegit que cada dia hi ha retencions per pujar de la vall central cap a les valls del nord, les quals s'incrementen els caps de setmana. "És vergonyós les cues que hi ha per poder anar a les pistes de la vall del nord per a tots els clients", ha manifestat, afegint que l'única solució és el desviament. Per la seva banda, la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, també s'ha mostrat a favor del desviament.

Dolsa, a més, ha criticat que les cues estan incrementant el trànsit per la carretera d'Anyós i de l'Aldosa. En la mateixa línia, Tudó ha insistit que és prioritari tant pel benestar dels ciutadans de la Massana com també pels d'Ordino. Des de la majoria també han assegurat que la necessitat s'ha vist cada cop més agreujada. "S'està mirant amb el Govern quina alternativa hi ha al desviament projectat", ha declarat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, qui també ha lamentat l'increment de vehicles per la zona d'Anyós.

Un dels problemes que genera més circulació de vehicles a la zona és l'increment de la construcció. "Portem molt de temps dient que el creixement és inevitable, però que s'ha de fer amb cura", ha manifestat Tudó, assegurant que s'ha de fer progressivament i en funció dels recursos i del benestar de la parròquia. "Ordino, amb tanta gent s'acabarà convertint en una ciutat dormitori", ha indicat la consellera, afegint que Ordino era de les poques parròquies que estava mantenint el seu encant. Per la seva banda, Dolsa ha criticat que el POUP no permeti controlar el creixement i també considera que cal prendre mesures al respecte. En resposta, Mortés ha manifestat que ja s'ha encarregat un estudi urbanístic de creixement i també per estudiar els recursos hídrics de la parròquia. "Quan estiguin enllestits es prendran solucions per buscar altres fórmules de construcció que s'adaptin més a l'entorn de la parròquia", ha informat, assegurant que la normativa es pot canviar.

En la sessió de consell de comú també s'ha fet la tradicional subhasta dels arrendaments dels cortons de la parròquia, a l'Hortell i a la coma de Varilles, els quals han quedat deserts. Una altra de les propostes del consell ha estat l'aprovació del plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la convocatòria d'un concurs públic per a la realització dels treballs d'impermeabilitzacions i acabats de la plaça de la Covanella. L'import per aquesta obra és de 500.000 euros i tant Dolsa com Tudó han trobat excessiva aquesta quantitat, però han decidit esperar que les empreses facin les seves ofertes. Finalment, Tudó també ha demanat a la majoria sobre la màquina de reciclatge invers. La cònsol menor, Eva Choy, tot i que ha comentat que la setmana vinent se n'informarà la ciutadania, ha avançat que la màquina es trobarà instal·lada a Prat de Call i que per a cada envàs que hi dipositin, els ciutadans rebran un val de descompte als diferents establiments de la parròquia que es van adherint al projecte.