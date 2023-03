Liberals vol implementar un sistema de verificació d'edat per navegar per internet

Andorra la VellaLiberals vol implementar un sistema de verificació d'edat per tal que els menors no puguin accedir a pàgines sensibles o inapropiades mitjançant internet o les xarxes socials. Segons ha explicat aquest dimarts la número 8 de la formació a la llista nacional, Elsa González, la idea és treballar amb Andorra Telecom per establir alguna mena de "filtre previ" per tal que l'accés a determinades adreces web "no sigui tan fàcil". Concretament, es tractaria de vetar l'entrada a pàgines "que siguin inapropiades per a l'edat", ja que "navegant tens accés a qualsevol tipus d'informació i entenem que hem de ser molt rigorosos i cursos perquè aquesta informació no es filtri i arribi als menors".

La candidata ha posat en relleu, a més, que un dels punts forts de Liberals en matèria educativa també és regular l'ús dels dispositius electrònics durant l'horari escolar i les activitats extraescolars. "Entenem que la utilització de les tecnologies a nivell d'informació i de comunicació aporta molts aspectes positius, però també pot implicar matisos negatius si se'n fa un ús inadequat o hi ha una sobreexposició", ha dit.

És per aquest motiu que el partit ha proposat "fomentar la presa de consciència sobre l'ús responsable de les noves tecnologies", ja que "pensem que des de l'escola es poden iniciar projectes i campanyes de sensibilització", així com "xerrades dirigides a tota la comunitat educativa per crear aquesta consciència". Tanmateix, la formació ha advocat per reforçar els programes d'acompanyament digital a les escoles i en l'entorn familiar per protegir als menors de l'ús prematur o inadequat d'aquestes tecnologies.

Finalment, González ha indicat que una altra de les accions que es pretenen impulsar en matèria educativa és revisar els protocols d'assetjament escolar "per tal de fer-los encara més efectius i ajustats a la realitat". "L'escola té un paper molt significatiu respecte d'aquest tema i una de les seves funcions és posar en marxa tots els mecanismes necessaris per prevenir i, sobretot, per eliminar tota mena de conducta violenta", ha exposat. En aquest sentit, ha destacat que cal buscar eines per donar ajuda als alumnes que es puguin trobar en aquestes situacions, ja que una detecció precoç del problema "és clau perquè es posin en funcionament els mecanismes per evitar tots els problemes derivats d'aquest assetjament".