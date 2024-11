Llum verda del Consell General a l'oblit sanitari

Andorra la VellaEl Consell General ha acordat treballar la proposició de llei presentada pel grup socialdemòcrata per garantir el dret a l’oblit sanitari, una mesura que busca protegir els supervivents de malalties greus, com el càncer, l’hepatitis C o el VIH, de possibles discriminacions quan contracten assegurances de vida o accedeixen a préstecs hipotecaris.

Distància amb la proposta del PS

La ministra de Salut, Helena Mas, ha expressat el suport general al projecte però ha destacat que el text presentat pel PS necessita millores significatives. Segons Mas, “cal un text propi que faci més entenedora la regulació i li atorgui una transcendència social més elevada”. Això, segons la ministra, permetria assegurar una aplicació eficaç i justa d’aquest dret fonamental.

Sense aquestes eines, és difícil garantir que el dret a l’oblit sanitari es respecti realment i que les persones afectades puguin trobar una reparació si es produeixen abusos ” Helena Mas

A més, Mas ha apuntat la falta de definicions jurídiques clares i d’un mecanisme administratiu i sancionador, imprescindibles per garantir el compliment de la llei i establir sancions per possibles incompliments.

Els grups de la majoria també han expressat la seva voluntat de col·laborar per millorar la llei. Manuel Linares, de Ciutadans Compromesos, ha remarcat que “hi ha molta feina a fer” i que la comissió legislativa serà l’espai on es podran implementar les modificacions necessàries. Per la seva banda, Meritxell Alcobé, de Demòcrates, ha indicat que, si l’objectiu del PS és accelerar el procés per regular aquest dret, “ho podem entendre”, però ha advertit que la proposta no hauria de servir per “marcar diferències davant la ciutadania”.

Resposta del PS i suport d’altres grups

La presidenta suplent del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha defensat la proposta i ha destacat que el PS està disposat a treballar de manera conjunta per enriquir el text. “Ens hauria agradat treballar amb el Govern des de l’inici, però estem contents d’haver aconseguit portar el debat al Consell General. Estarem encantats de valorar totes les aportacions per garantir una llei que realment protegeixi el dret a l’oblit sanitari”, ha afirmat Vela.

Els grups de Concòrdia i Andorra Endavant també han celebrat la decisió de començar a treballar el projecte, destacant la importància de garantir la reinserció plena dels supervivents a la societat i l’economia. Per aquests grups, l’accés a condicions de vida i serveis financers justos és essencial per a la seva recuperació i integració.