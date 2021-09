Maerten confia en un bon acord entre Andorra i la UE

Andorra la VellaL'economista, excap de divisió del Servei Europeu per a l'Acció Exterior i excap negociador adjunt de la Unió Europea per a l'acord d'associació amb Andorra, Mònaco i San Marino, Claude Maerten, ha manifestat que, malgrat els obstacles que hi ha hagut darrerament i que no han permès avançar en la negociació entre ambdues parts al ritme desitjat, està "confiat" que es "convergirà" en un bon acord. D'aquesta manera, creu que en aquesta 'rentrée' en què els efectes de la pandèmia de la Covid han de ser menors es podran "rellançar" els treballs dels equips per avançar en l'acord d'associació.

Maerten ha manifestat que li consta que hi ha hagut darrerament obstacles que no han permès avançar al ritme que hagués estat desitjat i en aquest sentit ha esmentat, en primer lloc, la pandèmia de la Covid-19 i, en segon lloc, el canvi d'equips negociadors. Malgrat això ha afegit que les posicions de les dues parts estan "ben establertes" i hi ha "maneres de trobar solucions" i d'anar cap a un acord satisfactori. D'aquesta manera, ha citat el treball que ha fet l'equip negociador andorrà i ha subratllat els "enormes progressos" que s'han fet que, ha manifestat, demostren "la voluntat política forta" d'avançar cap a un acord d'associació amb la UE i també ha destacat la predisposició la UE en aquest sentit.

Durant la seva xerrada en el marc de la 37a Universitat d'Estiu i Tardor d'Andorra l'excap negociador ha assegurat que l'acord que s'està negociant és "molt ambiciós" però dona un "potencial de futur" a Andorra en el marc d'un "espai que li és natural". D'aquesta manera, ha recordat que mantenir l''statu quo' no hagués estat suficient per garantir la diversificació de l'economia a la qual aspira el país.

En la seva ponència Maerten ha parlat dels diferents acords d'associació negociats per la UE i ha recordat que han estat "múltiples". En alguns casos, ha dit, han permès l'adhesió, com és el cas de Grècia, i en altres han servit per a objectius "múltiples". Així ha manifestat que alguns han estat comercials, de liberalització del mercat, i en canvi altres han anat més enllà. També ha explicat que "no hi ha un model únic d'acord" i ha recordat que el que negocien Andorra, Mònaco i San Marino ha de permetre la participació en el mercat interior. Durant la xerrada s'ha referit a acords com el que la UE té amb Suïssa, Noruega o el més recent amb el Regne Unit i n'ha detallat les característiques.