Un "magnífic aparador per donar a conèixer el país a l’Amèrica Llatina"

MadridEls 22 alcaldes que han participat en l’assemblea general de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes celebrada aquest dijous a Madrid -una delegació encapçalada per l’alcalde amfitrió, José Luis Martínez-Almeida, i integrada, entre altres, per la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol-, han estat rebuts pel rei d’Espanya al Palau de la Zarzuela. Un cop closa la jornada, Marsol fa una valoració molt positiva del diàleg amb els alcaldes iberoamericans dels darrers dos dies i remarca que és una oportunitat única per intercanviar experiències en la gestió de problemes comuns, com la mobilitat o el medi ambient. En aquest sentit destaca que a banda de ser un "magnífic aparador per donar a conèixer el país a l’Amèrica Llatina", trobades com l’assemblea general de l’UCCI –durant la qual Andorra la Vella ha passat a formar part del comitè executiu, amb la vicepresidència de desenvolupament econòmic, turisme i innovació- suposen, ha dit Marsol, un "aprenentatge molt útil" per a ciutats petites com Andorra la Vella.

Cal destacar que després de la tradicional salutació del rei d'Espanya, els alcaldes han compartit un espai de diàleg amb ell. Felip VI ha posat en valor el paper de proximitat dels governs locals i la capacitat de resposta immediata davant dels ciutadans. Això, ha afegit, s’ha evidenciat d’una manera especial durant la pandèmia. Els participants han coincidit que el diàleg i bona entesa entre les ciutats és fluid i directe, i que els governs locals han de comptar amb el millor dels suports institucionals.

A continuació, l’alcalde de Madrid ha ofert una visita a la central de seguretat i emergències de la capital espanyola, que integra la policia municipal, els bombers i el servei municipal d’atenció sanitària i d’urgències (Samur). Durant aquesta visita, s’ha mostrat el funcionament d’algunes tecnologies d’implantació recent, com l’ús de drons per controlar grans concentracions de persones, braços articulats per desactivar materials explosius a distància, o camions de bombers amb braços elevadors que permeten l’accés a grans altures, informen des del comú.