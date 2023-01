Marsol aposta per revalidar l'acord de les comunals per les generals

Andorra la VellaQüestionada sobre la proximitat de les eleccions nacionals i els possibles pactes territorials que es podrien formar, la cònsol de la capital s'ha mostrat favorable aquest dimarts a revalidar el pacte que es va assolir als passats comicis comunals entre Demòcrates, Liberals i SDP, una fórmula que ha considerat que "seria interessant per Andorra la Vella i donaria més garanties a tothom". Així doncs, ha reafirmat, basant-se en la seva experiència, que l'acord ha tingut un molt bon resultat a l'administració comunal, al punt que "estem allí i ni hi pensem que som de dos o tres partits diferents" i fins i tot ha obert la porta a mantenir el pacte per a les eleccions comunals que tindran lloc al país en deu mesos aproximadament.

En relació amb la seva posició dintre de les llistes electorals, ha reiterat que, malgrat que no es tanca a acabar formant part d'una candidatura, la seva intenció és "quedar-me i acabar el mandat al comú". "Estàs en un partit i moltes vegades ha d'estar a disposició de la formació, però fa set anys que soc cònsol i tampoc em mouré per anar a segons quin lloc.