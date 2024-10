Marsol a Pere Baró per Grifols: "El cap de Govern no s'amaga mai"

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha respost amb fermesa a les acusacions del conseller socialdemòcrata, Pere Baró, qui va criticar el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, per "amagar-se" davant la situació actual del projecte del centre de Grifols a Ordino.

Marsol ha rebutjat aquestes afirmacions, afirmant que "no puc acceptar que digui que el cap de Govern s'amagui darrere d'algú. Jo crec que el cap de Govern no s'amaga mai, dona la cara sempre".

Marsol defensa que Espot "sempre dona la cara"

La ministra ha defensat que Espot ha respost a totes les preguntes plantejades en seu parlamentària sense cap problema, i ha afegit que en aquest cas concret hi ha dos ministres responsables que han de compareixer per abordar la qüestió. "El cap de Govern contestarà les preguntes que facin falta en seu parlamentària, però entenem que en comissió les ministres de tutela són les que han de compareixer", ha explicat Marsol.

En relació amb el projecte de Grifols, que recentment va ser donat per tancat, la ministra d'Economia i Treball ha informat que aquest dijous es van completar els tràmits per dissoldre definitivament el pacte de socis i formalitzar la compravenda de les participacions que Andorra Recerca i Innovació (ARI) tenia a la societat creada per impulsar el centre. A més, s'ha formalitzat la transferència de 200.000 euros que l'ARI havia realitzat en el marc del projecte.

Resposta Marsol a Pere Baró

Retornats els 200.000 euros en accions

Tot i la finalització del projecte, Marsol ha expressat un cert optimisme pel fet que la farmacèutica catalana hagi decidit mantenir una presència al país, ja que a l'estiu va sol·licitar autorització per a una inversió estrangera. Així mateix, ha destacat que l’ús del terreny del prat de la Farga, que havia estat destinat a aquest projecte, ha retornat a l’ARI, que ara ho posarà a disposició de l’executiu.

Aquesta compareixença va tenir lloc davant la comissió legislativa d’Economia, on Marsol, acompanyada de la ministra de Salut, va informar sobre l'estat del projecte i les implicacions que pot tenir per a l'economia del país. Amb això, la ministra ha reafirmat el compromís del Govern per fomentar el desenvolupament econòmic i la col·laboració amb empreses estrangeres, malgrat les dificultats que ha presentat el projecte de Grifols.