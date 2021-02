Menys vots amb més cens electoral que a les eleccions del 2017

Andorra la VellaA les eleccions del 2017 hi havia un cens electoral de 13.135 persones, més de 3.900 van sol·licitar el vot i al voltant de 3.500 van votar, en canvi, aquest any 2021, amb un cens electoral de 13.941 persones, la petició de vot no ha arribat a les 1.500 persones, situant-se a 1.482 residents. "Aquest any ha disminuït sensiblement" i menys de la meitat de persones respecte al 2017 han demanat el vot, ha explicat el cònsol general d'Espanya a Andorra, Antoni Prats. El consolat espanyol ha rebut un total de 1.225 vots per a les eleccions del 14F, dels quals 803 han estat dipositats a l'urna i els 422 han estat rebuts per correu.

Les eleccions d'aquest 2021 han estat marcades per la Covid-19 i Prats ha assegurat que han aplicat les mesures que tant el ministeri de Sanitat espanyol com el ministeri de Salut andorrà els han demanat. "Han insistit molt en el fet que no hi hagués encreuament de persones", ha comentat Prats, manifestat que han establert un circuit amb una entrada i una sortida diferenciades. A banda de les mesures bàsiques com l'ús de la mascareta, gel hidroalcohòlic o una bona ventilació, el cònsol general ha explicat que se'ls va demanar que les cues es fessin a l'exterior. "Afortunadament no hi ha hagut cap cua ni cap aglomeració", ha destacat i ha afegit que durant tots els dies de votació hi ha hagut un degoteig constant de persones que han permès complir amb totes les mesures sense grans dificultats.

Enguany, també el nombre d'urnes s'ha vist reduït passant de tres a dos per mantenir la distància de seguretat entre una i l'altra. Entre les mesures de protecció i per tal d'agilitzar el procés, des del Consolat es recomanava portar el sobre ja preparat des del domicili amb una còpia del DNI o passaport i els dos certificats d'inscripció al cens electoral, un d'ells dins el sobre.

Cal recordar, que el vot des de l'exterior es pot fer per correu o presencialment al consolat. Per correu des del dia 2 de febres es van començar a rebre els vots i per urna ha estat possible des del dimecres dia 10 fins a aquest diumenge dia 14. Pel que fa al període ordinari de votació, és a dir, des de dimecres fins divendres, el consolat va rebre 827 vots que ja van ser classificats per províncies i es van enviar a Madrid. D'altra banda, durant aquest cap de setmana també es podia votar fins a aquest diumenge a les 14.00 hores, i un total de 398 persones han votat, 352 a l'urna i 46 per correu.

Un cop el recompte ha finalitzat i s'han classificat els sobres per províncies, s'envien al ministeri d'Afers Exteriors a Madrid, des d'on se centralitzen tots els vots de tots els consolats d'Espanya arreu del món. Tal com ha comentat Prats, després es fan arribar els sobres a les delegacions provincials de l'oficina del cens electoral, i tal com marca la llei electoral, el recompte dels vots es fa tres dies després de les eleccions. Així, el recompte dels vots tindrà lloc aquest diumenge.