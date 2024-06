Mònica Bonell rep Quim Torra a Encamp per la Llei del català

Andorra la VellaEl 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha visitat Andorra per mostrar el seu suport a la nova llei de llengua pròpia i oficial aprovada per la majoria dels diputats del Consell General.

Aquest matí, el president Torra s’ha reunit amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, per parlar sobre les expectatives generades per l’aprovació de la nova llei del català.

La reunió, celebrada a la seu del Ministeri de Cultura a Encamp, ha permès a Quim Torra expressar la seva satisfacció i agraïment per una llei que considera històrica i exemplar.

Segons Quim Torra, aquesta legislació impulsa de manera ambiciosa la preservació del català, l’única llengua oficial d’Andorra i un element d’identitat significatiu del país. A més, Torra ha destacat el suport gairebé unànime dels diputats andorrans, amb 25 dels 28 membres del Consell General votant a favor.

Torra confia que la nova llei es pugui aplicar correctament, reconeixent la sobirania d’Andorra i la seva pròpia constitució. L’aprovació d’aquesta llei demostra l’interès del Govern per potenciar l’ús social del català, protegint-lo i prestigiant-lo per assegurar que les persones que decideixin viure i treballar a Andorra també l’adoptin com a pròpia.

El president ha manifestat que “de la mateixa manera que un atac a la llengua catalana ens afecta directament a tots, encara que es focalitzi a Fraga, Borriana, Palma, Canet de Mar o Perpinyà, una fita històrica com aquesta d’Andorra també resulta engrescadora per a tothom qui comparteix la llengua catalana. L’exemple d’Andorra, a part de ser esperançador per al futur de la llengua, també ha de ser encoratjador perquè els responsables polítics de la resta dels Països Catalans estiguin disposats a fer complir les lleis actuals de política lingüística”.

Durant el seu viatge al Principat, el president Torra també s’ha reunit amb altres representants del món polític i cultural andorrà, com el copríncep d’Andorra i bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives; el Comú de Canillo, Jordi Alcobé; i els escriptors Àlvar Valls i Roser Carol, per poder conèixer de primera mà la realitat i l’actualitat andorrana.