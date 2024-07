Andorra Endavant proposa utilitzar el terreny de Grifols amb una col·laboració publicoprivada per fer habitatge a preu assequible

Andorra la VellaLa consellera Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, ha expressat la seva satisfacció davant la decisió de suspendre el projecte del centre d’investigació immunològica de Grifols a Ordino. Montaner ha criticat durament alguns mitjans que han qualificat d’irresponsables als que es van oposar al projecte, defensant que les seves preocupacions estaven plenament justificades.

"Estàvem en contra perquè el pacte de socis era inaguantable, hi havia irregularitats al pacte i, a més a més, és un projecte amb contradiccions i incoherències que no mereixia la nostra confiança", ha declarat Montaner. Segons ella, les inconsistències es van fer evidents durant la reunió de poble a Ordino del 9 de juny, on el ministre Martínez Benazet i els representants de Grifols es van contradir en diverses ocasions.

Una qüestió de risc

Montaner ha destacat la importància de la seva intervenció al Consell, on va qüestionar la naturalesa del laboratori projectat, preocupada pel nivell de bioseguretat requerit. "No té el mateix risc un laboratori P3, amb un nivell de bioseguretat alt, que un P1, que té menys risc", va afirmar. També va posar en dubte la solvència financera de Grifols, inquietud que amb el temps ha resultat ser ben fonamentada.

M'alegro per Andorra per no haver de tenir aquest risc i ara hem de pensar què es farà amb aquest terreny. Crec que el millor seria fer habitatges i ajudar a la gent gran ” Carine Montaner Presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant

Un terreny lliure

Amb aquestes declaracions, Montaner no només defensa la seva postura sinó que també obre la porta a un futur ús del terreny que beneficiï directament la comunitat andorrana, prioritzant la construcció d’habitatges i el suport a la gent gran. La decisió de Grifols i el Govern d’Andorra de no continuar amb el projecte és vista per la consellera com una victòria per la seguretat i el benestar de la població d’Andorra.

"Crec que el Govern ha de posar aquest terreny sobre la taula per fer una col·laboració publicoprivada, i fer pisos assequibles i per la gent gran amb multiservei. El terreny és pla i urbanitzable, llavors amb una promotora durant X anys hauran de respectar els preus fixats pel Govern i amb el temps aixecar aquesta obligatorietat" ha assenyalat Montaner.