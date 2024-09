Montaner qüestiona la constitucionalitat de la llei òmnibus

Andorra la VellaAndorra Endavant ha expressat la seva oposició a la coneguda Llei Òmnibus sobre habitatge i creixement sostenible, destacant la seva preocupació per la manca de seguretat jurídica que suposen les mesures proposades. El partit, liderat per Carine Montaner, ha anunciat que no presentarà esmenes al text actual, sinó una esmena de la totalitat, que suposaria el rebuig complet de la Llei.

Montaner ha criticat durament la normativa, afirmant que "trepitja el dret fonamental a la propietat" i crea una situació d'inseguretat jurídica per als inversors, especialment aquells que han apostat per pisos turístics.

De fet, la líder d'Andorra Endavant destaca "la manca de constitucionalitat de la llei, penso que és anticonstitucional fer la cessió obligatòria del pis buit doncs la constitució protegeix la propietat privada i també l'habitatge digne, però una cosa no treu l'altra, hauríem de qüestionar la constitucionalitat del text, no descartem fer un recurs al constitucional encara que necessitem firmes de més consellers" ha declarat Carine Montaner.

Segons la consellera, la llei, que modifica regulacions recentment aprovades, desorienta tant als inversors com als empresaris, generant inestabilitat econòmica: "Canviar les regles del joc d'un any per l'altre no és coherent, i arruïna literalment la gent", ha declarat. Tot i que Andorra Endavant preveu que la seva esmena de la totalitat no serà aprovada, Montaner ha explicat que el grup parlamentari presentarà també esmenes a l’articulat.