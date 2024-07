Montaner insta a redirigir el debat de l'Acord als efectes per la ciutadania i "deixar els retrets entre els uns i els altres"

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, ha emès declaracions a aquest diari tractant el debat públic sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europa, un debat que segons la consellera "s'ha d'elevar" per la seva transcendència en la història d'Andorra.

"Hem de fugir de l'etiquetatge dels uns i dels altres, perquè no aporta gaire a la ciutadania. Podem tenir opinions diferents, però sempre s'ha de parlar amb respecte i s'ha de respectar la feina que s'està fent" ha afirmat Montaner en referència a les paraules de l'ex cap de Govern Jaume Bartumeu a Landry Riba.

Bartumeu va criticar en un article en el diari Bon Dia, al secretari d’Estat que va liderar la negociació amb la Unió Europea, Landry Riba titllant-lo d'ignorant i "d’haver viscut sempre “de la nòmina de l’Estat”.

"Hem d'elevar el debat, puc tenir idees diferents del Landry Riba, però s'ha de respectar a una persona amb la qual es pot parlar, sempre ha lliurat la informació i el tracte sempre ha estat excel·lent ” Carine Montaner Presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant

Respecte cap als estudis

Montaner lamenta que es produeixin aquests fets en un moment tan rellevant per l'esdevenir del país i demana tornar a posar el debat als efectes de l'Acord d'Associació a Andorra. De fet, des de l'oposició també ha volgut aclarir que no s'ha d'entrar en la guerra de desprestigi d'estudis entre el que va fer el gabinet Gide per Andorra Endavant ni el de AR+I, "sembla un pati de col·legi, s'ha de parlar d'idees, de les solucions per la ciutadania i fugir dels retrets cap als altres" afirma la consellera.

A més, Carine Montaner cita una de les observacions de l'estudi Gide, "no veiem l'encaix i creiem que Andorra caurà en picat amb l'Acord perquè els inversors que han vingut a viure a Andorra marxaran de facto".

Un model d'immigració diferent?

"L'estudi troba que la immigració selectiva no serà igual que la que tenim, Benoit Le Bret ens assegura que amb això no hi ha cap ambigüitat. Quan presentem l'estudi per les parròquies mostrarem les quotes, no són tan elevades com la que afirmen altres mitjans, però sí que seran quotes més altes que les que tenim actualment" afegeix.

En resum, sembla que amb la presentació del text de l'Acord i els agents repassant els seus efectes està augmentant la tensió, fet que "disgusta" a la consellera Carine Montaner "abans que res som conciutadans d'un país… i enlloc diu que hàgim d'estar d'acord amb tot, només faltaria. Però el respecte mutu i l'educació són fonamentals". De fet, no és l'única discussió recent sobre l'Acord, ja que el líder del PS, Pere Baró ha acusat Joan C. Miñana de "manipular" i el notari al conseller de plegar-se a DA.