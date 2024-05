Montaner afirma que els atacs a l'informe Gide sobre l'Acord reflecteixen "la por de Govern"

Andorra la VellaEl grup parlamentari del Consell General d’Andorra, Andorra Endavant, liderat per Carine Montaner, ha emès un comunicat en resposta a les crítiques recents sobre l’informe encarregat al bufet Gide sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE). Montaner ha defensat fermament la integritat i l’enfocament constructiu de l’informe, subratllant que els atacs rebuts són una mostra de l’impacte significatiu del document i de la por del Govern i altres detractors.

El comunicat assenyala que l’informe Gide de Mònaco, presentat després dels informes del Govern de Mònaco i del gabinet Auguste, no tenia la intenció de constituir un “contra-informe” ni de criticar públicament, sinó que s’alinea amb el mètode Gide, que prioritza l’acció constructiva i el respecte a les institucions.

Andorra Endavant critica que els atacs personals i les crítiques a l’informe Gide representen només una petita part de l’anàlisi total de l’informe, el qual té 156 pàgines i 4 pàgines addicionals de resum en forma de taula d’avantatges i inconvenients. Montaner considera que aquest desequilibri evidencia la falta d’arguments sòlids per part dels seus opositors i qüestiona l’ètica darrere de la creació d’un “contra-informe”.

Montaner acusa el Govern d’intentar desviar l’atenció dels votants en el referèndum mitjançant polèmiques insignificants i orquestrades a través de contra-informes. Pel que fa a les acusacions sobre la conformitat de l’acord amb la Constitució, destaca que l’informe de Mònaco va reconèixer que no existeix una contradicció flagrant entre l’acord i la constitució.

No obstant això, per dissipar qualsevol dubte, tant l’informe Gide Andorra com l’informe Gide Mònaco recomanen que només una decisió del Tribunal Suprem pugui confirmar aquesta conformitat. Montaner desafia el Govern d’Andorra a recórrer al Tribunal Suprem per obtenir aquesta confirmació si estan tan segurs de la seva posició.

De cara a les futures discussions previstes per a finals d’any o el primer trimestre de 2025, Andorra Endavant es prepara amb rigor, amb experts llestos per a un debat respectuós i basat en arguments. Montaner expressa la seva ferma creença que la veritat i la justícia prevaldran i que les accions basades en principis sòlids sempre triomfen.