La nova plataforma de dretes diu que Concòrdia guanyarà les properes eleccions "si tot continua igual"

Andorra la VellaLa creació d'un partit de dretes avança, però "no serà fàcil". Aquest és el resum que fa un dels participants en les trobades que s'estan mantenint entre gent crítica amb la tasca de l'executiu de Xavier Espot. "Hi ha només un gran escull, però és molt gran". Així s'expressa un altre participant. L'escull al qual es refereix és trobar el perfil ideal per encapçalar el projecte. Hi ha un doble problema.

El primer és l'edat de la majoria dels impulsors d'una nova força de dretes. Molts d'ells amb experiència política però per damunt de la seixantena. El segon escull és la dedicació. La gent que forma part d'aquest conjunt és complicat que pugui 'deixar-ho tot' per dedicar-se en cos i ànima a una empresa tan intensiva com engegar de zero una nova força política.

Hi ha una part dels assistents, però que veu clar el moviment. L'enuig amb les polítiques de Govern és molt gran. Però aquí també hi ha un segon motiu, tant o més important que el primer. Segons fonts dels assistents, "el descontentament amb Govern és tan gran que és evident que molt del votant de centredreta o dreta ja no vol saber res més".

Donen per fet que "les pròximes eleccions les guanyarà Concòrdia si tot continua igual i hem de fer tot el possible per evitar-ho perquè el primer que faran és pujar impostos". Els impulsors de la formació consideren que un nou partit que sigui de veritat de centredreta i dreta és la millor forma de combatre que "Cerni Escalé sigui Cap de Govern amb Roser Gili de Síndica i que manin en el país per transformar-lo segons la seva ideologia socialista".

Actualment, la formació del partit avança en la part que és possible. S'estan posant idees negre sobre blanc per redactar uns estatuts. De moment, segons una de les fonts consultades, només són idees.

Veuen, però que la deriva "inqüestionablement d'esquerres" de l'executiu pot fer que una part dels simpatitzants, afiliats i càrrecs demòcrates siguin sensibles a canviar cap a un partit que prometi governar segons la ideologia liberal que es pressuposava a DA. "Si Govern continua igual, segur que arriba aquest moment i llavors el nou partit es crea l'endemà", conclou una de les fonts.