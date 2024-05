Més moviments per reactivar la dreta política

Andorra la VellaEl moviment Virtus és un dels més actius i pràcticament l'únic grup d'opinió del país que fa trobades cícliques per analitzar la situació política. El desenvolupament de l'actual legislatura ha provocat que una part dels integrants del grup, que agrupa més d'una vintena de persones que es reuneix de tant en tant, creguin que els demòcrates estan perdent el seu posicionament de centredreta per passar a governar amb mesures de centreesquerra o esquerra.

L'habitatge, els pisos turístics o la inversió estrangera són alguns dels temes on hi ha més discrepàncies, segons van comentar diferents assistents a les trobades de Virtus. Això ha portat al fet que hi hagi una part del grup d'opinió que considera que cal convertir-se en partit polític. De moment, segons les fonts, no s'ha plantejat com a decisió que calgui prendre immediatament, però sí que va sortint cíclicament en les trobades. Una part de Virtus, però no és partidària d'esdevenir força política.

Les fonts consultades han destacat que Virtus està "amatent" a com evoluciona la realitat política, ja que també hi ha inputs que altres moviments, com Unió Laurediana o els Liberals, podrien estar interessats a confluir en una força política conservadora. Diuen les fonts que la política demòcrata de virar cap a l'esquerra ha obert un espai a l'espectre polític que s'acabarà ocupant perquè té un important nombre de suports entre l'electorat.

El grup d'opinió 'Virtus, Unita' va néixer el 2018 com a espai de reflexió política i des de llavors s'ha mantingut en aquest estadi amb una certa proximitat als demòcrates.