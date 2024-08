Víctor Pintos: "Sóc el primer sorprès amb la contradicció entre Marsol i Espot per convocar eleccions"

Andorra la VellaVíctor Pintos, conseller general no adscrit del partit de Liberals d'Andorra, aborda en aquesta entrevista temes clau de l'actualitat política andorrana. Pintos parla sobre el futur dels Liberals, la possibilitat de formar part d'un nou partit de centredreta, i la seva visió sobre el gir progressista de Demòcrates.

El conseller no adscrit reflexiona sobre la proposta de Conxita Marsol d'anticipar eleccions generals després del referèndum, mostrant-se sorprès per la contradicció dins l'executiu i qüestionant la necessitat d'aquestes eleccions independentment del resultat.

Quin és el futur de Liberals?

Doncs el futur dels Liberals vindrà condicionat pel pas del temps, la implicació dels seus afiliats i que siguem capaços de comunicar i informar quin és el sentit i la ideologia del partit. No ho podem saber, però hem tingut una situació complicada després de les eleccions generals, a les eleccions comunals no ens vam presentar perquè enteníem que no era el moment. Veurem el devenir del temps el que ens aporta, nosaltres des de la perspectiva de l'actual executiva estem treballant. El que sí que és veritat i és normal, que hi ha gent més implicada i gent menys implicada, no es pot exigir a qui no pot oferir. A l'executiva hi ha gent com la Cristina Rico que val la pena, que està implicada, que ideològicament està molt identificada i et podria dir que és una de les úniques que m'ajuda amb la tasca parlamentària.

S'ha parlat molt de la manca d'un partit ideològicament de dretes (corrent Liberal) al país, Liberals hauria de formar part en cas que esdevingués aquest nou partit?

La ideologia liberal és molt àmplia i caben moltes variants. Estic convençut que dins de DA hi ha una gran multitud d'afiliats que tenen aquest esperit liberal i dins de l'equip de Govern hi podria esmentar uns quants, ara no ve al cas, però hi ha molta gent amb esperit liberal i que encaixaria perfectament amb aquesta ideologia.

Només fa falta veure d'on ha sortit DA, és de la mateixa escissió del partit Liberal. Pel que aquest suposat nou partit de dretes que els mitjans de comunicació diuen que s'està gestant, sí evidentment tindria un encaix amb nosaltres sempre que tingués aquesta ideologia que l'acompanyés. Abans de parlar de dretes m'agradaria dir de centredreta, amb un component liberal, més conservador, menys progressista, no intervencionista, respectuós amb la propietat privada, que defensi la llibertat en definitiva. Tota una sèrie de punts que jo crec que defineixen l'esperit liberal que nosaltres defensem.

Si algú avui en dia en l'art parlamentari representa una tendència política liberal som nosaltres. Si apareix aquest partit en un futur i algú lidera aquesta tendència i nosaltres som convidats hi participarem. Tant a nivell d'ideologia com culturalment al país nosaltres hem estat qui han liderat aquesta postura.

Està Demòcrates girant cap a l'esquerra?

És innegable. Ha girat. No sé si tornarà o no, però és innegable que Demòcrates ha portat una tendència en les seves actuacions d'un partit força progressista, no m'atreviria a dir d'esquerres, però ha pres decisions clarament progressistes més situades en el centreesquerra.

Hi ha consellers que fins i tot titllen de comunistes aquestes mesures, creuen que donar suport a les mesures de l'habitatge va en contra del pensament ideològic dels vostres votants?

Tractar de comunista el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge està en fora de lloc, quan es parla de comunisme en relació amb la cessió eventual dels pisos buits, s'ha de mirar detingudament el projecte de llei on s'especifica el modus operandi que planteja aquest projecte de llei.

A Liberals tenim una controvèrsia que pot ser que no hi sigui, però és el dret a la propietat i el dret d'un habitatge digne els quals són dos drets constitucionals.

El dret a la propietat és un dret que ens fa molt de respecte. Ara, quan realment la conjuntura de país ens indica que tenim un greu problema d'habitatge el fet que el partit que governi es dediqui a buscar solucions dins del marc constitucional i dins de la maximització del respecte a nivell de la constitució entre elles aquests dos drets s'ha de fer equilibris i a vegades et porta actuar d'una manera o una altra.

Crec que la manera en què ho han plasmat al projecte de llei està lluny del primer ensurt que ens van donar a la primera roda de premsa que van fer ara fa uns mesos. Tots vam quedar sorpresos del plantejament inicial, ara veus que hi ha un plantejament com a mínim una mica més garantista i que pot donar certa seguretat jurídica amb uns temes molts concrets. La interpretació cadascú li donarà de la manera que vulgui nosaltres com a defensors del liberalisme creiem que és un punt conflictiu.

El dret a la propietat privada és inalienable, el que passa és que donada la situació actual aquell pis buit que està en unes condicions que no obeeixen la legalitat vigent, que no té comptador d'electricitat, que no pagui la comunitat, que estigui brut i en desús pot haver-hi un ventall de possibilitat que qualifiquin aquell pis com a pis buit, un pis on no hi ha connexió a FEDA no té donat d'alta res, és un pis evidentment que en boca d'altres consellers pot obeir a una empresa pantalla o a especuladors. Gent o societats que en definitiva posen en risc l'equilibri social que ha d'haver-hi.

Per tant, posa en risc també la salubritat del mateix immoble, donades les condicions d'alguns immobles que podem considerar buits, que ve definit al projecte de llei. Doncs, proposen fer una sèrie d'actuacions amb el temps i amb comunicació amb el propietari amb temps de maniobra, màxima especificat i finalment se'ls proposa al propietari perquè posi el seu pis a lloguer. Se sap que no s'ha de convèncer a ningú perquè busqui més rendibilitat amb aquests immobles perquè aquell propietari no ho necessita, o vol eludir la possibilitat que la Hisenda espanyola o francesa se'l pugui quedar perquè està aquí amb una situació X, nosaltres amb el tema de la hisenda espanyola no ens hi posem. Cadascú ha de ser conseqüent amb els mateixos actes, però sempre que es compleixin una sèrie de requisits. No és un tema categòric té moltes escletxes.

Liberals hauria d'haver acceptat la proposta de DA i gestionar els dos ministeris oferts?

Aquest tema la veritat és que està oblidat a Liberals, ha passat molt de temps. Primer, vam tractar de ser coherents amb el resultat electoral i segon amb la juguesca que ens van fer a Ordino. Estàvem molt emprenyats amb aquest tema, ja ha passat a la història i no ho tenim en compte, però en aquell moment no hi havia cap possibilitat que Liberals agafés cap cartera ministerial per aquest motiu. Era un motiu sobre lleialtat amb el pacte que es va firmar i que DA no va complir, i ells no s'amaguen pas d'això. Són conscients que no ho van complir per un tema de matemàtiques i continuarien tenint majoria al Consell General i, per tant, no van complir el pacte, ens van fotre i s'ha acabat.

Finalment, després va haver-hi un premi a Marc Galabert qui havia de ser conseller amb mi, es va donar de baixa de Liberals i ara té la presidència de la CASS, han passat una sèrie d'esdeveniments, però en tot cas és un tema que amb lletres majúscules i amb negreta està oblidat, en absolut tornar a aquest tema. He parlat amb molta gent de DA i hem parlat molt entre nosaltres sentim que ja ha quedat oblidat i no volem en absolut tornar-hi.

Creu com Conxita Marsol que hauria d'haver-hi eleccions generals després del referèndum?

Jo soc el primer sorprès entre aquesta contradicció entre el número u i el número dos de l'executiu. Jo francament no entenc a què venen aquestes declaracions, quin sentit té? Que m'ho expliquin, què després del referèndum hi hagi noves eleccions? Si surt el no és obvi que el cap de Govern ha de fer una reflexió i podria convocar eleccions des del Consell General, però això li toca de decidir al cap de Govern, però que sigui quin sigui el resultat de la consulta s'hagi de convocar eleccions no ho veig... no ho veig, poder m'ho ha d'explicar la Conxita. No veig quina és la corretja de transmissió que hi ha entre una cosa i l'altra. Amb independència del resultat, si el resultat és que no i el cap de Govern creu que hi ha una falta de confiança entre la ciutadania i Govern i decideix convocar eleccions, perfecte.

Ara bé, jo tinc entès que el cap de Govern i ho ha dit en nombroses ocasions que el resultat del referèndum no ha d'influir en la continuïtat de l'executiu i convocatòria d'eleccions. Molta gent descontenta podria votar no a l'Acord, no perquè estigui contra Europa sinó per castigar a Govern. Perquè està desacord amb altres mesures i ens adonem que és una situació una mica perversa, perquè el resultat, no a Europa podria ser un càstig a Govern i això voldria dir que la ciutadania no està d'acord en com s'han fet les coses llavors si podríem entendre anticipar les eleccions. Però aquesta connotació automàtica de sigui quin sigui el resultat...si algú m'ho pot explicar ho agrairia. Quan vegi a la ministra li preguntaré.