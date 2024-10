L'oposició oberta a parlar de l'amnistia BPA, però critica l'opacitat de Govern

Andorra la VellaLa presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha alçat la veu per criticar la manca de transparència en la gestió del cas BPA. Montaner ha subratllat que, malgrat les reiterades demandes de dades, ni els consellers ni el seu grup han pogut accedir a la informació clau que proporciona l’AREB (Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries).

“Els ex BPA estaven d’acord amb presentar els comptes, però l’AREB no els dona”, ha declarat Montaner, tot afegint que si les excuses són la llei de protecció de dades, “doncs canviem-la”.

Per Montaner, la situació és d’una gravetat extraordinària. Des d’Andorra Endavant es destaca que la intervenció d’un banc és un esdeveniment que requereix “transparència absoluta“. La consellera ha insistit que la falta de transparència no només afecta els consellers, sinó que també contribueix al col·lapse del sistema judicial andorrà:

“Es pot parlar de tot, però el que no pot ser és que el sistema judicial estigui col·lapsat pel cas BPA”, ha afirmat amb contundència. Montaner també ha reflexionat sobre la seva trajectòria política, confessant que l’única decisió que canviaria seria haver votat a favor de la llei de l’AREB.

Concòrdia desencantada amb la gestió de Govern amb el cas BPA

Per la seva banda, el líder de l’oposició i president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, s’ha sumat a les crítiques de Montaner, tot assenyalant que el Govern ha estat “molt opac” en la gestió del cas BPA.

Escalé ha criticat que els consellers generals no han rebut tota la informació necessària per poder avaluar correctament la situació. A més, ha subratllat que “hem de poder tenir tota la informació” per garantir la transparència i prendre decisions adequades.

Amb aquestes declaracions, tant Montaner com Escalé posen de manifest el malestar creixent dins l’oposició per la manera en què s’ha gestionat el cas BPA. Finalment, aquestes crítiques arriben en un moment en què el Cap de Govern, Xavier Espot, ja ha manifestat la seva oposició frontal a una llei d’amnistia proposada pels antics propietaris de BPA, els germans Higini i Ramon Cierco.