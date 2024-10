Jordana diu que DA estudiarà la proposta d'amnistia BPA

Andorra la VellaEl cas BPA torna a ocupar el focus mediàtic i polític d’Andorra després que els germans Higini i Ramon Cierco, antics propietaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), hagin contactat amb el Govern per proposar una llei d’amnistia.

Aquesta iniciativa, que recorda el model aplicat a Espanya per resoldre la situació dels líders independentistes, busca amnistiar tots els implicats en els casos judicials derivats de la intervenció de BPA, tant en l’àmbit penal com administratiu.

"Escoltarem el que ens volen traslladar"

En aquest context, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha fet declaracions sobre la situació i el futur d’aquesta proposta. En declaracions exclusives, Jordana ha explicat que fins al moment, "el grup parlamentari Demòcrata no ha rebut cap petició formal de la família Cierco", i que van tenir coneixement de la iniciativa a través dels mitjans de comunicació.

Jordana ha afegit que el grup parlamentari té programada una reunió amb els representants dels germans Cierco. "Demà tenim una reunió amb els representants de la família Cierco que ens han demanat hora", ha afirmat el conseller, tot assegurant que, com és habitual en aquests casos, escoltaran les propostes abans de prendre qualsevol decisió: "Escoltarem el que ens volen traslladar, que ja imaginem per on va".

Segons el president del grup Demòcrata, aquesta primera trobada serà essencial per entendre els detalls de la proposta d’amnistia, tot i que deixa clar que DA encara no ha adoptat una posició sobre el tema.

La proposta dels Cierco, segons diverses fonts, busca amnistiar totes les accions i persones implicades en els casos judicials relacionats amb BPA, i també inclou la petició d'aturar totes les querelles que els antics directius de BPA han presentat contra funcionaris de l'Estat i polítics. Aquesta legislació, si s'aprova, implicaria el tancament de totes les causes judicials derivades de la intervenció del banc el 2015.

Per Jordi Jordana, la qüestió serà objecte d'un debat profund dins del grup Demòcrata: "Com amb totes les peticions que rebem, ho traslladarem al grup i DA prendrà una posició", ha assegurat, indicant que la decisió final dependrà de l’anàlisi col·lectiva de la proposta.

Diverses causes als tribunals

El cas BPA ha estat un dels episodis més polèmics en la història recent d’Andorra. La intervenció del banc, arran de les acusacions dels Estats Units per blanqueig de capitals, va derivar en una sèrie de processos judicials que encara avui estan en curs, amb casos tan rellevants com la causa Gao Ping i la causa Veneçuela, que implica més de dos mil milions de dòlars en suborns i blanqueig de diners.

Tot i que la sentència de la causa general no arribarà fins a l’estiu de 2025, la família Cierco sembla decidida a accelerar el procés amb aquesta llei d’amnistia, que ja comença a generar un intens debat polític al país.

Els pròxims dies seran clau per veure si la proposta dels Cierco aconsegueix el suport del Govern i d'una majoria parlamentària, tot i que, com ha indicat Jordi Jordana, encara queda per definir la postura oficial del grup Demòcrata sobre aquest delicat assumpte.