L'oposició retreu manca d'anticipació al Govern en l'aprovació del descompte de lloguer a comerços i empreses

Andorra la VellaEls comerços i les empreses d'habitatge d'ús turístic podran beneficiar-se durant el mes d'abril d'un descompte de fins al 40% en el lloguer dels locals. Així es desprèn del projecte de llei de modificació de la llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària que aquest dijous ha aprovat el Consell General. En concret, la proposta ha sumat divuit vots a favor corresponents als grups de la majoria i Tercervia, i sis abstencions dels consellers del grup parlamentari socialdemòcrata.

Durant la seva intervenció, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha reconegut que "en l'actual context, era necessària una pròrroga de les mesures relatives a les reduccions o ajornaments de les rendes dels locals dels negocis", i després de diverses reunions amb el sector i un cop s'ha disposat dels mecanismes pertinents, la mesura també s'aplicarà a les empreses de gestió d'habitatges d'ús turístics. Des de la bancada de l'oposició, Joan Carles Camp (Terceravia) i Pere López (PS) han retret al Govern l'impuls d'unes lleis "a correcuita, sense preveure les conseqüències" i amb "manca de previsió". Tot plegat, segons Camp, amb l'horitzó de guanyar les eleccions generals del 2023.

Precisament, el conseller general lauredià ha estat el més crític amb l'executiu. "No és la primera vegada que en aquesta tribuna em dirigeixo a vostès amb un missatge clar: de lleis ben reflexionades i pensades des que governen, ben poques", ha dit, afegint que no es disposa "d'un full de ruta clar". Camp també ha demanat per la situació d'aquells "emprenedors" que tenen llogats els seus edificis a altres propietaris que els destinen al turisme i que han vist reduïdes les seves rendes. És per tot això que ha acusat als responsables governamentals de "no legislar diligentment" i "d'atropellament legislatiu", ja que "cada modificació que fem de la llei la pilota es fa més gran". A més, ha demanat disposar d'una "bossa de diners" a través d'un acord de cooperació, tal com han fet altres estats, "que es podrien tornar en 50 o 100 anys". En aquest sentit, cal destacar que la reducció o ajornament dels lloguers no suposa cap cost pel Govern, ja que aquest és assumit pels empresaris i propietaris i, segons Camp, "és probable que a gran part d'aquest teixit no li quedi molla financera". "Aquesta càrrega que passen al privat es diu intervencionisme de l'Estat en les polítiques privades" posant com a exemple les "polítiques marxistes".

Per la seva banda, Pere López ha justificat l'abstenció del grup parlamentari per, en primer lloc, "una qüestió de procediment i de calendari". A la visió dels socialdemòcrates, els treballs arriben tard, "i novament ens trobem amb una modificació que pel que fa al nostre grup no vam rebre fins aquest dilluns". Per tant, ha acusat els membres del Govern, "una vegada més", de "falta d'anticipació, de visió i d'entendre molt millor el que realment està succeint", tenint en compte que al darrere de projectes de llei d'aquest abast "hi ha decisions econòmiques importants que no es poden prendre a l'últim minut". També ha plantejat dubtes en relació amb les reduccions presentades, assegurant que no són automàtiques, sinó que estan "vinculades a la reducció de la xifra de negocis". Tot i això, ha celebrat que "per fi s'hagi recollit la qüestió dels allotjaments turístics" però ha indicat que "no s'ha tractat bé" a aquests propietaris, que només podran gaudir d'aquesta mesura durant el mes d'abril.

La consellera general no adscrita Carine Montaner ha manifestat en una breu intervenció que "tot el que pugui ajudar al teixit empresarial és benvingut", però també ha recordat que no s'ha d'oblidar els petits propietaris que ja fa temps que reben menys ingressos pels locals que tenen arrendats. Així mateix, ha apel·lat a fer realitat la diversificació econòmica per ajudar a reflotar l'economia.

Des dels grups de la majoria, la consellera general demòcrata, Maria Martisella, ha explicat que la llei aprovada es fonamenta en tres pilars bàsics com són l'adaptabilitat, el diàleg i la corresponsabilitat. Així doncs, "des de la majoria no tenim inconvenient en explicar que fem canvis a les lleis que nosaltres mateixos hem impulsat, perquè ho fem amb el convenciment que el que fem és millorar-les". És per això que ha assegurat que, "sí d'aquí a un mes hem de tornar a canviar la llei, la canviarem", contestant així als retrets que tant els consellers de Tercervia com del PS han argumentat en relació amb els nombrosos canvis a la legislació. També ha defensat "l'equilibri" sobre el qual treballa el Govern, que en cap moment s'ha oblidat de les empreses i així ho avalen la figura dels ERTO, les ajudes directes als autònoms, les rebaixes de FEDA i Andorra Telecom o les rebaixes al lloguer i les carències hipotecàries, entre d'altres.

En relació amb la manca de visió, Gallardo s'ha defensat afirmant que "és difícil que ens demanin el que és impossible", ja que previsions sobre què passarà en el futur "no ho sap ningú". En aquest sentit, ha titllat l'actuació del Govern com a "capacitat de reacció", encoratjant la "flexibilitat i agilitat que som capaços de tenir quan davant d'escenaris canviants hem d'impulsar projectes de llei". Davant les crítiques ha demanat l'aportació de propostes per part de l'oposició, i ha recordat totes les ajudes que, fins al moment, han suportat el teixit empresarial.