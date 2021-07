Ordino fa el primer pas perquè el projecte de Grifols esdevingui d'interès nacional

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat l'informe del projecte d'interès nacional per la construcció d'un centre de recerca en immunologia per part de la farmacèutica Grifols, amb els vots a favor dels consellers de la majoria i de la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, i del vot en contra del conseller de l'oposició de X'Ordino, Enric Dolsa. Amb els mateixos vots a favor i en contra, també s'ha aprovat l'informe de l'ajustament puntual del traçat d'un vial del pla sectorial de noves infraestructures viàries. Aquestes aprovacions s'han fet en una sessió de consell de comú extraordinària per tal que en els propers dies, el Govern pugui sol·licitar al Consell General la cessió dels terrenys per fer el centre.

Per la seva banda, Dolsa ha exposat que ha votat en contra per una manca d'informació al voltant del projecte, tant pel que fa a les construccions, als plans de negoci, als edificis, a l'aportació de Grifols o a la nova societat que es crearà, com també per una qüestió de salut. De fet, ha manifestat que ell estava a favor del projecte perquè se li va vendre que vindria una indústria farmacèutica al país i a Ordino, no un centre d'investigació. Un laboratori de nivell 3 de seguretat requereix "uns sistemes de seguretat importantíssims i quan es necessita això, és perquè el que hi ha allà és perillós", ha declarat.

Amb aquesta manca d'informació també ha qüestionat el fet que Grifols hagi triat Andorra. "M'estranya molt que aquesta societat vingui a Andorra quan estava a Irlanda" on hi ha un sistema fiscal similar, però que "està sotmès a la normativa europea", ha indicat Dolsa, afegint que no sap el que volen fer a Andorra que no els deixen fer en altres països. A més, ha afegit que voldria saber quines institucions internacionals hi haurà per controlar aquest laboratori. Per tant, el conseller de l'oposició ha remarcat que aquest centre "farà taca d'oli a la parròquia" i que si algun dia hi ha algun problema, no serà només d'Ordino, sinó de tot Andorra. "Fins que no ens diguin que no hi ha risc, la nostra proposta serà de confrontació" perquè "nosaltres anem a mirar la salut pública", ha reiterat.

Tot i haver mostrat el seu suport al projecte i haver votat a favor, Tudó ha qüestionat tres punts on falta informació, i per aquest motiu, ha demanat al comú estar al darrere del projecte per controlar-ho. El primer dubte que ha manifestat Tudó ha estat sobre l'ús industrial per kW. El POUP limitat l'ús industrial a 20 kW de potència i Grifols n'haurà de tenir uns 800. Tot i així, ha afegit que declarant el projecte d'interès nacional, les normatives passen a ser un segon pla. D'altra banda, també ha preguntat sobre la partida d'un milió euros anuals destinades a un viver. Així, ha comentat que entenen perfectament que en centres d'aquests tipus s'ha de treballar amb rosegadors "però ens sembla molta quantitat i volem saber si hi ha d'haver granges al darrere" o quins animals hi haurà.

Finalment, el tercer dubte de MovemOrdino en els documents aprovats aquest dijous és sobre una partida per a poder treure gasos fora del laboratori, ja que volen saber quins són. "Totes aquestes qüestions són molt tècniques, però és important que el comú estigui darrere de tot el projecte", ha indicat.

En resposta, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha manifestat que des de la corporació no tenen més informació a banda de la referent al projecte d'interès nacional. La resta d'informació "és un tema de Govern" i cada administració se centra a fer la seva feina, ha indicat, remarcant que cadascú té les seves competències i que des de la corporació mostren plena confiança amb el Govern. "Des de la majoria considerem que serà un centre dinamitzador de la parròquia i del país que introdueix els sectors de la investigació i de la innovació", ha dit el cònsol. A més, ha reiterat que no han sentit veus negatives respecte al projecte en la parròquia.

D'altra banda, i referent a l'ús de l'hotel Casamanya, des de la majoria refermen que tenen diferents propostes sobre la taula, les quals s'estan treballant i consensuant amb el Quart d'Ordino, però que fins al moment, "no s'ha tancat res". En aquest sentit, ha recordat que busquen un projecte que aporti valor afegit a la parròquia i que una de les opcions que va sorgir a partir de converses amb el Govern, va ser la d'habitatges residencials pels treballadors del centre de recerca en immunologia. Tot i així, ha remarcat que si hi ha solucions que aporten més valor afegit que habitatges, les potenciaran perquè a Ordino ja disposen d'apartaments o d'aparthotels de privats.

Finalment, Dolsa ha volgut aclarir certs aspectes de l'anterior consell de comú. De fet, s'ha volgut defensar exposant que en cap moment va insultar als cònsols o a la corporació. Així, ha explicat que hi va haver un incident amb el cònsol major i considera que no hi va haver cap insult però sí un menyspreu, i per aquest motiu, ja es va disculpar. Per la seva banda, Mortés s'ha remès al que es va dir en l'anterior consell de comú.